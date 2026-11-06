Энергетикалык суусундуктар балдарга салылбайт. Мыйзам бузгандарга айып каралууда
Кыргызстанда 18 жашка толо электерге энергетикалык суусундуктарды сатууга тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Демилгечи катары парламент депутаты Эрулан Кокулов чыкты.
Документ «Ички соода жөнүндө» мыйзамга жана Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карайт.
Мыйзам долбооруна ылайык, энергетикалык суусундуктарды дүкөндөрдө, кафелерде, ресторандарда жана интернет аркылуу жашы жете электерге сатууга болбойт. Тыюу салуу курьердик жеткирүү кызматтарына да жайылтылат.
Сатуучулар сатып алуучунун жашы жеткендигине күмөн жаралган учурда анын жашын текшерүүгө милдеттүү болушат. Эгерде сатып алуучу инсандыгын ырастаган документти же жашын ырастаган санариптик документти көрсөтпөсө, энергетик сатуудан баш тартылышы керек.
Өзүнчө талаптар курьерлер үчүн каралган. Энергетикалык суусундуктарды жеткирүүдө алар алуучунун жашын жеке өздөрү текшериши керек болот. Буйрутманы сатып алуучуга өткөрүп бербестен эшиктин алдына калтырууга же суусундуктарды жашы жете электерге берүүгө тыюу салынат.
Мындан тышкары, мыйзам долбоору соода автоматтары аркылуу энергетиктерди сатууга толугу менен тыюу салат.
Балдарга саткандыгы үчүн — 55 миң сомго чейин айып пул салынат
Тыюу салууну бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликти белгилөө сунушталууда. Жашы жете электерге энергетикалык суусундук сатуу жеке жактарга 10 миң сом, юридикалык жактарга 35 миң сом өлчөмүндө айып пул салууга алып келет.
Бир жыл ичинде кайрадан кайталанса, айып пулдун өлчөмү 20 миң жана 55 миң сомго чейин жогорулайт.Ушундай эле санкциялар соода автоматтары аркылуу энергетиктерди саткандыгы үчүн каралган — жеке жактарга 10 миң сом жана юридикалык жактарга 35 миң сом.
Жашы жете электерге сатууга тыюу салынгандыгы тууралуу маалыматтын жоктугу үчүн эскертүү же жеке жактарга 1 миң сом, юридикалык жактарга 5 миң сом өлчөмүндө айып пул каралат.
Сатуучуларды чектөөлөр тууралуу маалыматты кыргыз жана орус тилдеринде, анын ичинде интернет-дүкөндөрдүн сайттарында жайгаштырууга милдеттендиришет.
Эмне үчүн тыюу салуу сунушталууда?
Негиздеме-маалымкатта депутат президент Садыр Жапаровдун 2026-жылдын 5-ноябрындагы энергетикалык суусундуктарды ашыкча колдонуунун зыяндуулугу тууралуу билдирүүсүнө шилтеме жасайт.
Мамлекет башчысы жарандардын ден соолугу үчүн тобокелчиликтерге жана ооруларды дарылоого бөлүнүүчү бюджеттик чыгымдарга көңүл бурган.
Эрулан Кокулов кофеинди ашыкча колдонуу уйкунун бузулушу, кооптонуу, жүрөктүн тез согушу жана артериялык кан басымдын жогорулашы менен коштолушу мүмкүн экенин белгилейт.
Анын пикиринде, энергетиктердин жарнамасына болгон колдонуудагы чектөөлөр жетишсиз, анткени жашы жете электер дагы эле мындай суусундуктарды эркин сатып ала алышат.
Муну менен катар чектөөлөр кадимки чайга, кофеге жана алардын негизинде даярдалган суусундуктарга жайылтылбайт.
Азырынча документ коомдук талкуулоо баскычында турат.