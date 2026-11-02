Баткенде «Тазалык» ишканасына айып пул салынды. Себеби
Баткенде «Баткен-Тазалык» муниципалдык ишканасына шаардык таштанды полигонунун жанында калдыктарды өрттөгөндүгү үчүн 23 миң сом өлчөмүндө айып пул салынды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынан билдиришти.
Эреже бузууну Баткен регионалдык башкармалыгынын инспекторлору жерине барып текшерүү учурунда аныкташкан. Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык ишканага айып пул салынды.
Баткен мэриясына полигонго көзөмөлдү күчөтүү, кайтаруу постун жана видеобайкоо камераларын орнотуу, ошондой эле чектеш аймакты таштандыдан тазалоо тапшырылды.