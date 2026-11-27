Быйыл Кыргызстандын ЖОЖдоруна гранттык негизде 7 миң 885 абитуриент өттү
Кыргызстанда жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн жыл сайын 10 миң гранттык орун бөлүнөт, бирок квоталардын баарын толтурууга мүмкүн болбой келет. Бул тууралуу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары Нарынбек Кубатбек уулу Жогорку Кеңештин «Эл үмүтү — Ата Журт» депутаттык тобунун жыйынында билдирди.
2026-жылы абитуриенттер 7 миң 885 орунду ээлешти, бул жалпы сандын 88 пайызын түзөт.
Жыйындын жүрүшүндө депутат Максат Алымбеков жакшы окуган мектеп окуучуларын колдоо жана аларды сапаттуу билим алууга шыктандыруу үчүн бардык гранттык орундардын толушун камсыз кылууну сунуштады.
Буга жооп катары Нарынбек Кубатбек уулу колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, ЖОЖдорго гранттык орундарга кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөрүн түшүндүрдү.
Анын айтымында, жыл сайын бөлүнгөн гранттык орундардын болжол менен 90 пайызын толтурууга мүмкүн болот.