ЖОЖдорго кышкы кабыл алуу: Эртең тест тапшыруунун акыркы мүмкүнчүлүгү
Эртең, 21-ноябрда, жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуунун алкагында Жалпы республикалык тестирлөөнү (ЖРТ) өткөрүүнүн акыркы күнү. Бул тууралуу Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору (ББОУБ) билдирди.
Маалыматка ылайык, ЖРТга каттоодон өткөн, бирок кандайдыр бир себептерден улам 20-ноябрда тестирлөөгө катыша албай калган абитуриенттер 21-ноябрда тесттик борборлорго сөзсүз келиши керек.
Тестирлөө төмөнкү жайларда өткөрүлөт:
- Бишкек мамлекеттик университетинин башкы корпусунда;
- Ош шаарындагы № 42 «Керме-Тоо» жалпы билим берүү мектебинде.
Абитуриенттерди кышкы кабыл алууга 20 жогорку окуу жайы катышат.