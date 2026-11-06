USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Борбор Азиянын эң мыкты 20 ЖОЖдун катарына Кыргызстандын эки университети кирди

09:24, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Борбордук Азиянын эң мыкты 20 жогорку окуу жайынын катарына Кыргызстандын эки университети кирди.

Рейтингди QS Quacquarelli Symonds аналитикалык агенттиги сунуштады. Эң алдыңкы жыйырмага кирген жогорку окуу жайлардын саны боюнча Казакстан сап башында турат. Коңшу өлкөнүн 13 университети эң мыкты деп табылган. Региондогу эң кадыр-барктуу окуу жай аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети болду.

Ал Борбордук Азияда биринчи орунду ээледи. Кыргызстандык жогорку окуу жайлар топ-тизмеде 14-жана 15-орундарды ээледи. Алар тиешелүүлүгүнө жараша Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана Борбордук Азиядагы Америка университети.

Жалпысынан тизмеде Азиянын 26 өлкөсүнөн жана аймагынан 1 миң 722 университет көрсөтүлгөн, ошондой эле Борбордук Азия чөлкөмүнүн ЖОЖдору да эң мыкты жыйырмалыкка топтолгон.

QS Asia University Rankings университеттерди академикалык репутация, иш берүүчүлөр арасындагы кадыр-барк, илимий ишмердүүлүк, шилтеме берүү индекси, окутуучулар менен студенттердин катышы, эл аралык кызматташтык жана башка көрсөткүчтөр боюнча баалайт.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18