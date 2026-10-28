ОшМПУда ректор алмашты. Жогорку окуу жайды ким жетектеди?
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору болуп Жылдыз Артыкова дайындалды.
Жылдыз Абдисаламовна Артыкова — физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. Ал билим берүү тармагында көп жылдык мугалимдик жана башкаруучулук тажрыйбага ээ.
Жылдыз Артыкова эмгек жолун 2001-жылы Ош мамлекеттик университетинин Математика жана маалыматтык технологиялар факультетинин информатика кафедрасынын окутуучусу катары баштаган. Кийинчерээк улук окутуучу, декандын илим жана тышкы байланыштар боюнча орун басары, Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунун директору, ошондой эле Социалдык өнүктүрүү жана тарбия иштери боюнча департаментинин директору болуп иштеген.
Соңку жылдары Жылдыз Артыкова эл аралык билим берүү долбоорлоруна катышып, көп тилдүү билим берүү, STEM-билим берүү жана окутуунун инновациялык технологиялары маселелери боюнча эксперт, консультант жана тренер катары эмгектенген.
2025-жылдын январь айынан тарта ал Кыргызстандын Агартуу министрлигинин «Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо» долбоорунун аткаруучу бөлүмүндө предметтик стандарттарды жана окуу китептерин кайра карап чыгуу боюнча улуттук эксперт болуп иштеп келет.
2026-жылдын август айынан бери Жылдыз Артыкова Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук илимдер академиясынын Математика институтунун улук илимий кызматкери кызматында эмгектенген.