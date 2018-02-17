ТВЕА и модернизация ТЭЦ. Скандал только начинается

Заключая соглашение на модернизацию ТЭЦ Бишкека с китайской компанией, правительство Кыргызстана в лице тогдашнего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева уверяло, что, помимо кредита в $386 миллионов, ТВЕА обещала предоставить $20,3 миллиона гранта. Благодаря этому она и получила возможность ремонтировать теплоцентраль.

Однако как таковых денег Кыргызстан не получил. На что будет потрачен грант, подрядчик решил сам, причем суммы посчитаны условно.

Обещания ТВЕА и расходы энергетиков

В безвозмездный грант включены разработка технико-экономического обоснования проекта «Строительство Кара-Кечинской ТЭС» на $3 миллиона, поставка двух автотрансформаторов мощностью 250 МВА с монтажом на $9 миллионов, поставка кабельной продукции на $1 миллион, мебели и оргтехники для административного здания ТЭЦ Бишкека на $300 тысяч, а также строительство двух школ.

По каждому пункту у депутатов возникли вопросы.

Насколько целесообразно покупать на теплоцентраль мебель за $300 тысяч, если оборудование там трещит по швам?

Энергетики стоят на своем — деньги грантовые. Захотел подрядчик помочь, мы с радостью принимаем.

При этом ОАО «Электрические станции» не особо-то и следит за поступившими грантами и кредитами.

Из отчета Счетной палаты: В 2001 году, после реорганизации АО «Кыргызэнерго» «Электрическим станциям» переданы обязательства по иностранным на общую сумму 972,1 миллиона сомов. В 2002-2005 годы полностью погашены кредиты лишь на 54,4 миллиона сомов.

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С 2002 по 2015 годы на реконструкцию и развитие основных фондов и пополнение оборотных средств ОАО получило заемных средств на. К концу 2015 года компания отвечала за полученные

Денег рассчитаться с долгами у «Электрических станций» нет, и компания просит провести реструктуризацию просроченной задолженности почти на 2 миллиарда сомов.

На 31 декабря 2015 года штрафные санкции составили 114,6 миллиона сомов, просроченная задолженность по начисленным процентам — 9,6 миллиона сомов.

На ремонт, покупку оборудования, выплату долгов, конечно, денег не хватает. Зато на материальное поощрение всегда найдутся. К тому же их включили в себестоимость тепловой энергии.

Аудитом Счетной палаты за 2015 год установлено, что затраты на материальное поощрение и социальное развитие в 66 миллионов сомов включены в себестоимость. Однако эти траты не относятся к выработке энергии и не должны покрываться установленными тарифами и, конечно, потребителями.

Отчет о проделанной работе

В Национальном энергохолдинге ИА «24.kg» предоставили информацию о выполненных обещаниях ТВЕА. Разработку ТЭО для Кара-Кечинской ТЭС и строительство школ мы рассмотрим отдельно.

Энергетики уверяют, что китайская компания поставила и смонтировала два автотрансформатора мощностью 250 МВА. Их стоимость оценили в $7,9 миллиона, перевозку и хранение — в $610 тысяч, монтаж и наладочные работы (включая расходные материалы) — в $430 тысяч, расширение масляного бассейна и реконструкция противопожарной системы — $30 тысяч, расходы на проектирование — $30 тысяч.

ТВЕА потратила $100 тысяч на оргтехнику для всех филиалов ОАО «Электрические станции», $200 тысяч ушло на мебель. Однако какой филиал какую мебель и технику получил, энергетики скрывают.

Еще $3 миллиона якобы потратили на обучение персонала ТЭЦ Бишкека. В этот же грант заложено обслуживание в течение двух лет ЛЭП «Датка — Кемин». Ориентировочные затраты составили $1 миллион.

По словам чиновников Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, китайская компания определяла стоимость условно. Никаких подтверждающих документов не предоставлено. Следовательно, утверждать, что Кыргызстан получил помощь на $20,3 миллиона, нет оснований.

Вместо двух школ одна

ТВЕА обещала от имени президента компании построить для кыргызстанцев две школы — на юге и на севере — за $2 миллиона сомов. Однако правительство Кыргызстана решило, что денег хватит только на одну школу в столичном жилмассиве «Калыс-Ордо».

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В 2017 году ее открыли. Она занимает 3,8 гектара земли. Ранее дети занимались в здании подсобного хозяйства Министерства обороны. Конечно, оно было не приспособлено для уроков. С расчетом на 170 детей там занималось 1,7 тысячи. То есть строительство новой школы было необходимостью.

Подрядчиками выступали ОсОО «Альто групп» и «Главстрой». За счет городского бюджета выполняются работы по внешним инженерным коммуникациям к школе и электроснабжению. Протянута ЛЭП 10 кВ, установлены две подстанции, в том числе одна — для школы. Остальное — помощь ТВЕА.

Строители торопились открыть школу к 1 сентября. Меньше чем через месяц Генеральная прокуратура выявила хищения при ее строительстве.

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и городского финуправления мэрии Бишкека по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 315 (служебный подлог) УК КР.

По данным Генпрокуратуры, школу строили за счет выделяемых на безвозмездной основе китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co. LTD денег. Согласно договору, ОсОО «А.С.» должно завершить работы за счет $700 тысяч китайской компании. Однако должностные лица ОГУКС в сговоре с сотрудниками городского финуправления мэрии Бишкека составили фиктивный дополнительный договор, незаконно перечислили 91,5 миллиона сомов из бюджетных средств на счет ОсОО «А.С.» якобы на продолжение строительства школы.

Полное название ТВЕА — Tebian Electric Apparatus Stock Co. LTD.

ОсОО «Альто групп» принадлежит Абдыкадырову Асхату Зарылбековичу. Учредителем является Игембердиева Айнура Самибековна.

Директор ОсОО «Гластрой» Абдыкеримова Айжан Мировна, учредитель — Рысманова Махабат Дюшенбековна.

Проще говоря, городские чиновники по фиктивному договору со строителями хотели присвоить 70 процентов от стоимости школы, в то время когда тысячи детей вынуждены учиться в три смены из-за нехватки школ по республике.

ТЭО есть, а толку нет

По информации Энергохолдинга, технико-экономическое обоснование проекта «Строительство Кара-Кечинской ТЭС» передано в Министерство энергетики и промышленности КР. Больше никакой информации не предоставлено.

В конце 2014 года энергетики рассчитывали получить документ на руки. Однако в 2015-м вице-премьер-министр Валерий Диль сообщил журналистам, что ТЭО никудышнее.

«Мы получили предварительный документ по ТЭС Кара-Кече от китайской компании. Сейчас анализируем план, но некоторые вещи нам не нравятся. Не соблюдена сама форма разработки ТЭО. Очень мало уделено экологической составляющей, идет сокращение мощности станции с 1200 мегаватт в два раза. Документ не отвечает понятию ТЭО», — сказал Валерий Диль.

Спустя год объявлен конкурс на строительство ТЭС. Как рассказывал тогда вице-премьер-министр Олег Панкратов, победителя не смогли определить, так как «инвесторы не смогли подготовить ТЭО».

А как же китайское ТЭО? Зачем разрабатывать новое обоснование и тратить на него время и деньги? На этот вопрос уже ответил Валерий Диль.

Энергетики продолжают во всех отчетах говорить, что ТВЕА разработала ТЭО, правда, опускают тот момент, что оно нам не подходит.

В ГКПЭН ИА «24.kg» рассказали, что ТЭО разработано по международной форме, а кыргызские специалисты привыкли к советскому формату. К нему были отдельные замечания, которые разработчик должен устранить. Но устранил или нет, история умалчивает.

«Траты по гранту условно обозначены. К примеру, ТВЕА проводила обучение сотрудников. Стоимость посчитана условно. Также установлена и цена технико-экономического обоснования. Сколько по факту потратили на его разработку, известно только ТВЕА. Они обязуются выполнить все пункты соглашения и как бы посчитали, что это будет стоить именно $20,3 миллиона», — пояснили в ГКПЭН.

К тому же, ТЭО разработано только для месторождения Кара-Кече, а на конкурс выставили целый комплекс объектов — освоение месторождения, строительство ТЭС и железной дороги. Реализовать по китайскому ТЭО проект не смогут. Вот и выходит, что грант получили, а помощи нет.