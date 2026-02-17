Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства

Государственная налоговая служба сообщила о новом порядке определения даты возникновения налогового обязательства по налогу с продаж и единому налогу. Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 января 2026 года.

Как пояснили в ведомстве, датой возникновения обязательства считается наиболее ранняя из трех дат:

дата поставки, указанная в счете-фактуре;

дата пробития контрольно-кассового чека;

дата получения оплаты.

Если предприниматель получил аванс, он сразу включается в налогооблагаемую базу в том отчетном периоде, когда средства фактически поступили — даже если товар еще не отгружен, а услуги не оказаны.

В ГНС напомнили, что объектом налогообложения по налогу с продаж является реализация товаров, работ или услуг, оплаченных наличным или безналичным способом. Соответственно, предоплата также отражается в отчетности в момент ее поступления.

Таким образом, в отчетах по единому налогу и налогу с продаж в строках, где указывается объем выручки, необходимо суммировать все поступления за отчетный период, включая авансовые платежи.

В службе призвали налогоплательщиков учитывать новые требования при формировании отчетности за 2026 год.