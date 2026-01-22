Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан в 19 раз. Такие данные приводит Таможенная служба РТ.

Отмечается, что в 2024-м экспорт товаров в КР составил всего $475 тысяч, а в прошлом году этот показатель достиг $9 миллионов.

Кыргызстан является единственной страной ЕАЭС, которая имеет общую границу с Таджикистаном. Эксперты отмечают, что товарооборот между странами показывает уверенный рост после подписания мирного соглашения и Декларации о вечной дружбе.

В целом Таджикистан за 11 месяцев 2025 года осуществлял торговые отношения со 124 странами мира.