Обязательная маркировка упакованной воды вводится с 2026 года: решение кабмина

В Кыргызстане с 1 января следующего года обязательной маркировке подлежит вся упакованная вода, включая минеральную и газированную, классифицируемая под кодом ТН ВЭД 2201. Соответствующее решение утвердил кабинет министров.

Как поясняется в документе, порядок выдачи и применения учетно-контрольных марок направлен на усиление контроля за производством и импортом отдельных товарных групп, а также на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

С 1 июля 2026-го запретят оборот немаркированной упакованной воды, включая остатки продукции, находящейся в обороте на территории КР.

В перечень документов государственного значения и специальных государственных бланков также внесены изменения: к ним теперь относятся и учетно-контрольные марки, находящиеся в ведении Налоговой службы.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.

Отметим, срок применения новых правил ранее перенесли в связи с многочисленными обращениями бизнеса, направленными на недопущение срыва производства и импорта упакованной воды в сезон наибольшего потребления, а также с целью переноса срока внедрения учетно-контрольной марки на более поздний период.