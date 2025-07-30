Запрет на экспорт бензина в РФ не повлияет на поставки ГСМ в Кыргызстан

Полный запрет на экспорт бензина из России не повлияет на поставки ГСМ в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

«У нас имеется межправительственное соглашение с Российской Федерацией о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов в объемах, утвержденных индикативными балансами. Поэтому роста цен или дефицита не должно быть», — отметил он.

Глава ассоциации добавил, что на 2025 год индикативный баланс утвержден в объеме 1,2 миллиона тонн — 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива. При этом потребность в ГСМ в КР составляет около 1,5 миллиона и более тонн.

Напомним, правительство РФ установило полный запрет на экспорт бензина в августе. Действующие до 31 августа этого года (включительно) ограничения на экспорт бензина распространены на непосредственных производителей нефтепродуктов. Сейчас запрет на зарубежные поставки действует только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ) до 31 августа. Крупным нефтепереработчикам, выпускающим более 1 миллиона тонн в год, поставки разрешены.