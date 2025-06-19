Строительство нового аэропорта в Джалал-Абаде: земельный вопрос решен

Для строительства нового аэропорта в Джалал-Абаде кабмин урегулировал вопрос с выделением земельного участка.
Согласно распоряжению кабмина, которое подписал Адылбек Касымалиев, решено передать ОАО «Аэропорты Кыргызстана» земельные участки общей площадью 371,18 гектара под возведение новой авиагавани.
Участки расположены в черте города и на территории сельских округов Сузакского района.
Напомним, ранее они были трансформированы из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и земли иного назначения».
Передача произведена для увеличения уставного капитала ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и реализации проекта строительства аэропорта, который имеет стратегическое значение для южного региона.
Напомним, аэропорт «Джалал-Абад» будет иметь статус международного.
О том, что в Джалал-Абаде в 2025 году построят новый международный аэропорт, сообщал председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов летом 2024-го.
Позже в социальных сетях глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что общий объем инвестиций в проект превысит $400 миллионов. Также в СМИ появилась информация о том, что строительством объекта будет заниматься китайская компания «Чайна стейт констракшн энджиниринг».