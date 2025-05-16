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Экономика

США сняли нефтяные санкции с казахстанской компании «Тенгизшевройл»

США сняли нефтяные санкции с казахстанской компании «Тенгизшевройл». Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов Соединенных Штатов исключило из антироссийских санкций Каспийский трубопроводный консорциум и компанию «Тенгизшевройл», сообщается на сайте ведомства.

СМИ
Фото СМИ. Предприятие «Тенгизшевройл»

Минфин США разрешил проводить операции, связанные с ними, соответствующая лицензия также опубликована на сайте.

«Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами «Тенгизшевройл», разрешены», — указано в лицензии № 124. Срок действия предыдущей лицензии № 121 истекает 28 июня 2025 года.

Трубопроводная система КТК протяженностью 1 тысяча 511 километров соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Это один из ключевых маршрутов для топливного экспорта для Астаны, на него приходится более 80 процентов экспорта казахстанской нефти.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329299/
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