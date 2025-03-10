Торговая война США и Китая. Ударит ли она по экономике Кыргызстана?

Соединенные Штаты повысили пошлины на импорт китайских товаров, доведя их до 20 процентов. В ответ КНР объявила о введении дополнительных тарифов на отдельные виды американской продукции.

По заявлению Министерства коммерции Китая, новые пошлины в 10-15 процентов коснутся сельскохозяйственной продукции. Как отмечается, этот шаг стал прямым ответом на политику Вашингтона, проводимую президентом Дональдом Трампом. Кроме того, Пекин расширил список экспортного контроля, добавив в него 15 американских компаний.

О влиянии этой торговой войны на Кыргызстан 24.kg рассказал экономический эксперт Искендер Шаршеев. По его мнению, последствия для нас могут быть весьма ощутимыми.

Косвенное влияние через глобальные цепочки и региональную зависимость

Искендер Шаршеев подчеркивает, что прямое торговое взаимодействие нашей страны с США незначительно, а экспорт в КНР ограничен.

Тем не менее наша экономика не застрахована от косвенного воздействия, обусловленного ее интеграцией в глобальные цепочки поставок и тесными экономическими связями с ключевыми партнерами – Китаем и Россией.

“КНР, являясь крупнейшим торговым партнером Кыргызстана, играет ключевую роль в снабжении республики широким спектром товаров. Среди основных импортных позиций – текстиль, электроника и оборудование, значительная часть которых в дальнейшем реэкспортируется в государства Евразийского экономического союза”, - отметил эксперт.

Ужесточение американских тарифов может привести к перенаправлению части китайских товаров, изначально предназначенных для рынка США, в Центральную Азию. В краткосрочной перспективе это может обернуться временным снижением цен на определенные категории товаров в КР из-за избыточного предложения.

Однако, по мнению Искендера Шаршеева, в долгосрочной перспективе ситуация может кардинально измениться. Сокращение китайского производства, вызванное потерей доступа к американскому рынку, может привести к удорожанию импорта для Кыргызстана.

“Кроме того, возможны перебои в поставках комплектующих из Китая, так как компании могут сократить объемы производства в ответ на снижение спроса. Это, в свою очередь, угрожает стабильности снабжения местных рынков и может спровоцировать рост цен”, - считает он.

Влияние через ЕАЭС и продовольственная безопасность

По словам эксперта, членство Кыргызстана в ЕАЭС усиливает его зависимость от экономических процессов в России. Торговая война между США и Китаем может подтолкнуть РФ к увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в КНР для замещения американских поставок.

“Это может привести к сокращению предложения сельхозпродукции в ЕАЭС. Для КР, которая импортирует около 40 процентов продовольствия, это чревато ростом стоимости продуктов и усилением инфляционного давления”, - рассказал Искендер Шаршеев.

Дополнительным фактором риска являются валютные колебания. Ослабление китайского юаня и российского рубля, вероятное следствие торгового конфликта, способно усилить инфляцию в нашей стране. Привязка национальной валюты - сома - к российскому рублю и удорожание импорта из-за ослабления валют торговых партнеров могут привести к общему росту цен.

Экспортный потенциал и новые возможности

Прямое влияние торговых войн на экспорт Кыргызстана в Китай, который в основном состоит из сырья и сельскохозяйственной продукции, можно оценить как минимальное. Однако опосредованные эффекты могут проявиться и в этой сфере.

С одной стороны, переориентация КНР на другие рынки сбыта может снизить спрос на кыргызские товары. С другой - потребность Китая в замещении американских поставок может открыть новые возможности для экспорта определенных видов продукции из Кыргызстана, например, ягод, текстиля или сельскохозяйственного сырья.

Долговая уязвимость и необходимость диверсификации

“Значительный государственный долг Кыргызстана перед Китаем, составляющий $1,66 миллиарда, создает дополнительную уязвимость. Ослабление китайской экономики из-за торговой войны может ограничить возможности КР по реструктуризации долга или получению новых кредитов”, - заметил экономист.

Для минимизации рисков и адаптации к новым экономическим реалиям он рекомендует властям республики активизировать усилия по диверсификации экономики, наращиванию экспортного потенциала и укреплению региональных торговых связей. Использование возможностей реэкспорта и углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС также могут быть рассмотрены как важные направления.