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Экономика

Торговые войны. Китай вводит дополнительные пошлины на продукцию из США

Министерство коммерции Китая вводит дополнительные пошлины в размере 10-15 процентов на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в ведомстве.

Помимо этого, 15 американских компаний добавлены в список экспортного контроля.

Уточняется, что пошлины вводятся с 10 марта. Дополнительные в размере 15 процентов будут действовать на поставки курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты вводятся дополнительные пошлины в размере 10 процентов.

В списке, опубликованном комиссией по тарифам, значатся 711 позиций товарной номенклатуры. Новые пошлины будут взиматься на основе текущих тарифных ставок.

«Одностороннее введение США пошлин наносит ущерб многосторонней торговой системе, увеличивает нагрузку на американские фирмы и потребителей и подрывает основу торгово-экономического сотрудничества между КНР и Штатами», — говорится в сообщении.

А внесение 15 компаний из США в перечень экспортного контроля объясняется «целями защиты безопасности и интересов страны», поскольку «представляют угрозу национальной безопасности и интересам Китая». Китайским поставщикам запрещается продажа товаров двойного назначения указанным американским предприятиям.

В перечень добавлены Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.

Ранее Пекин уже вводил тарифы на сельхозпродукцию из Соединенных Штатов и также в ответ на действия Вашингтона. В 2018 году введены тарифы в размере 25 процентов на американскую сою и свинину.

Напомним, новая администрация США ранее объявила о введении пошлин в размере 10 процентов на товары из КНР. И если аналогичные меры против Канады и Мексики отложили, то против Китая они остались в силе.

По решению Госсовета КНР в ответ пошлины в размере 15 процентов вводят на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, в размере 10 процентов — на нефть и сельскохозяйственную технику.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321705/
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