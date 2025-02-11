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Экономика

Цена на золото вновь достигла исторического максимума, установив новый рекорд

Цена на золото вновь достигла исторического максимума, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные на бирже Comex.

На Чикагской товарной бирже (CME) апрельские фьючерсы на золото выросли на 0,89 процента, достигнув отметки $2 тысячи 901,41 за унцию. Впервые в истории биржевая цена унции золота превысила уровень в $2 тысячи 900. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 февраля, когда стоимость золота достигла $2 тысяч 872 за унцию.

Рост цен на золото связан с увеличением спроса на безопасные активы на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Ранее сообщалось, что Китай ввел ответные пошлины на американские товары, включая нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и уголь. Это стало реакцией на решение президента США Дональда Трампа, который в начале февраля подписал указ о введении пошлин в размере 10 процентов на всю китайскую продукцию. Кроме того, Пекин усилил экспортный контроль над материалами, содержащими вольфрам, теллур, рутений и молибден, а также внес несколько компаний в список ненадежных.

Неопределенность в торговой политике США также затронула отношения с Мексикой и Канадой. Изначально планировалось ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт из этих стран, однако после заключения временного соглашения введение тарифов было отложено как минимум на месяц. Тем не менее неопределенность в торговых отношениях продолжает поддерживать высокий спрос на золото, отмечает глава отдела товарной стратегии ING Уоррен Паттерсон.

Эксперты полагают, что дальнейшее расширение спектра пошлин и торговых ограничений может привести к усилению волатильности на рынках. В таких условиях золото, традиционно считающееся защитным активом, продолжит расти в цене, несмотря на укрепление доллара. Золото часто используется инвесторами как инструмент защиты от инфляции и геополитической нестабильности.

Апрельские фьючерсы на золото — это юридические соглашения между двумя сторонами (покупателем и продавцом) о покупке определенного актива в будущем. Контракты рассчитываются на определенную дату в апреле, обычно через несколько месяцев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319497/
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