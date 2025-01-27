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Экономика

ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в странах ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия приступила к реализации масштабной программы по совершенствованию национальных транспортных комплексов и оптимизации инфраструктуры на территории Евразийского экономического союза. В основе проекта — активное внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Совет ЕЭК одобрил концепцию, направленную на улучшение взаимодействия ИТС между странами — участницами союза. Как сообщили в комиссии, реализация концепции позволит создать единое информационное пространство для перевозчиков. В рамках этого пространства будет доступна стандартизированная информация о погодных условиях, заторах на дорогах и ДТП.

Ключевые аспекты концепции:

  • Единые стандарты. Концепция устанавливает общие принципы взаимодействия ИТС государств ЕАЭС, обеспечивая совместимость и согласованность работы различных систем.

  • Внедрение технологий. Программа способствует активному внедрению современных технологий в дорожно-транспортную инфраструктуру, что позволит повысить эффективность ИТС.

  • Информационная поддержка. Участники дорожного движения получат доступ к своевременной и качественной информации, включая данные о зонах ответственности операторов ИТС на ключевых транспортных коридорах.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев отметил, что в условиях динамично меняющихся транспортных потоков именно интеллектуальные системы играют ключевую роль в повышении качества функционирования национальных транспортных комплексов и рациональном распределении нагрузок на инфраструктуру.

«Реализация концепции должна способствовать повышению пропускной способности транспортных магистралей, снижению аварийности и оптимизации логистических процессов на территории ЕАЭС. Проект является важным шагом на пути к созданию современной и эффективной транспортной системы, отвечающей потребностям как бизнеса, так и рядовых граждан», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318030/
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