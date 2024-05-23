Минэкономики Кыргызстана предлагает продлить проект «цифровой кочевник»

Минэкономики предлагает продлить проект по присвоению статуса «цифровой кочевник». Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, пилотный проект по присвоению иностранным гражданам статуса «цифровой кочевник» запустили в сентябре 2022 года. При этом его срок действия истекает 30 июня 2024-го.

Обладателями статуса могут выступать иностранцы, осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Получатель статуса освобождается от разрешения на работу, регистрации по месту временного проживания, автоматически получает ПИН-код, а также государственные услуги в порядке, установленном Минюстом и Налоговой службой. Кроме того, он вправе осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность или деятельность в качестве юридического лица в соответствии с налоговым законодательством, вправе зарегистрировать юридическое лицо, открывать и пользоваться счетами в банках Кыргызстана.

Действие положения распространяется на специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, США, Великобритании и Северной Ирландии, Германии, Японии, Кореи.

В Министерстве экономики отмечают, что реализация проекта и пребывание «цифровых кочевников» в стране в положительном аспекте влияют на экономику КР за счет притока в республику высококвалифицированных кадров, создания рабочих мест, увеличения спроса на товары и услуги, развития туризма, повышения налоговых поступлений и так далее.

«Для обеспечения перевода на постоянную основу пилотного проекта разработан и на сегодня на рассмотрении Жогорку Кенеша находится соответствующий проект закона, которым предлагается законодательно закрепить статус «цифровой кочевник» как вид привлечения высококвалифицированной трудовой силы в Кыргызстан», — добавили в ведомстве.

Но пока законопроект не принят, министерство предлагает продлить срок действия Временного положения о порядке проведения пилотного проекта по присвоению иностранным гражданам статуса «цифровой кочевник» до 30 июня 2025 года.