Digital nomad. В Минэкономики рассказали о преимуществах для цифровых кочевников

Накануне президент Кыргызстана подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции»)», разработанный Министерством экономики и коммерции.

В ведомстве отмечают, что «этот шаг знаменует этап в развитии экономики страны, направленный на привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа и укрепление позиций КР как глобального IT-центра», и рассказали о плюсах, которые предоставляет документ. Уточняется, что статус цифрового кочевника — это новые возможности для иностранных специалистов.

Внесенные изменения закрепляют статус цифрового кочевника (Digital nomad) для иностранных граждан, работающих в таких высокотехнологичных сферах, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), разработка программного обеспечения, креативные индустрии и другие смежные направления.

Этот статус предоставляет следующие возможности иностранным работникам:

освобождение от обязательной регистрации по месту пребывания на территории КР;

получение персонального идентификационного номера (ПИН);

освобождение от необходимости получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности;

право заниматься предпринимательской деятельностью как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;

возможность открытия и использования банковских счетов в КР.

По данным министерства, появились привлекательные условия для инновационных проектов.

«Закон направлен на создание благоприятных условий для привлечения цифровых кочевников в Кыргызскую Республику. Это, в свою очередь, способствует развитию инновационных проектов, росту высокотехнологичных отраслей, увеличению налоговых поступлений, созданию рабочих мест и развитию туризма», — говорится в сообщении.

Министерство экономики и коммерции подчеркивает, что пребывание цифровых кочевников в Кыргызстане уже показывает положительные результаты. Пилотный проект, запущенный в 2022 году, продемонстрировал высокий интерес к нашей республике со стороны иностранных специалистов.