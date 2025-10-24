22:34
Общество

Ксения Собчак переезжает в Испанию «цифровым кочевником» — СМИ

Телеведущая Ксения Собчак оформляет документы для проживания в Испании. Об этом пишет DW со ссылкой на испанские СМИ, в том числе близкую к правительству газету El País и влиятельное интернет-издание El Confidencial. Медиа ссылаются на «собственные компетентные источники».

Ксения Собчак оформляет документы для жизни и работы в Испании в качестве «цифрового кочевника», что позволит ей находиться в стране год, а затем продлить пребывание еще на пять. Сообщается, что Собчак оформляет документы и на сына.

Единственным условием для «цифрового кочевника» в Испании является работа «на удаленке», то есть получение доходов из-за рубежа, работать по найму в стране ему запрещено. Оформление ВНЖ в этом качестве является самым простым и быстрым способом для легального переезда в Испанию, указывает El País.

СМИ описывают личность Ксении Собчак, делая особый акцент на ее отношения с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на периодические критические замечания о властях РФ, она не внесена в списки «иноагентов» и «экстремистов», отмечает El País.

DW обратилась к Собчак за комментарием. На момент публикации статьи ответ от нее не был получен.
