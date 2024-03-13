В Кыргызстане вырос курс доллара

В Кыргызстане за сутки вырос курс доллара. Всего банки установили единую стоимость продажи американской валюты.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 89,3-89,6 сома, продают — по 89,77 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 89,43 сома.

Курс евро практически не изменился. Его покупают по 97,2-97,5 сома, продают — по 98,2-98,5 сома. Официальный курс составляет 97,7023 сома (снижение на 0,18 процента).

Российский рубль немного подешевел и снова стал стоить меньше сома. Сегодня его покупают по 0,95-0,97 сома, продают — по 0,985-0,995 сома. Номинальный курс — 0,9867 сома (рост на 0,59 процента).

Казахский тенге стабилен. Курс покупки составляет 0,135-0,139 сома, продажи — 0,205-0,208 сома при официальном курсе в 0,199 сома (снижение на 0,1 процента).