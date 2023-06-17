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Экономика

Государственно-частное партнерство. Три проекта в КР могут быть трансграничными

Евразийский банк развития назвал потенциальные трансграничные проекты государственно-частного партнерства в странах ЕАЭС и Центральной Азии. Об этом говорится в докладе банка на эту тему.

Отмечается, что к потенциальным трансграничным ГЧП можно отнести проекты строительства и последующей эксплуатации железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1, альтернативной автомобильной дороги Алматы — Иссык-Куль, линии электропередачи постоянного тока Россия — юг Казахстана, а также пограничного железнодорожного перехода на казахско-китайской границе.

«Инфраструктурная связанность, обеспечиваемая благодаря трансграничным проектам, — важный довод в пользу их реализации для ЕАЭС, стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Это связано с их географическим положением, протяженностью государственных границ, структурой экономических и транспортных связей, значением водно-энергетического комплекса. Вопросы повышения инфраструктурной и в первую очередь транспортной связанности включены в стратегические направления развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года, в приоритеты скоординированной транспортной политики и иные программные документы, принятые в ЕАЭС. Для государств Центральной Азии развитие трансграничной инфраструктуры, помимо транспорта, весьма актуально в водно-энергетическом комплексе», — считают в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268330/
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