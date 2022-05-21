ЕЭК упростила процедуру сертификации произведенных в Кыргызстане автомобилей

При запуске нового автомобильного производства Кыргызстан может провести оценку соответствия автомобилей по упрощенной форме. Такое решение приняли члены совета Евразийской экономической комиссии, внеся поправку в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств.

Эта возможность была предусмотрена техрегламентом и ранее для тех государств, которые являются участниками Женевского соглашения об установлении единых требований к транспортным средствам. Норма прописана, чтобы изготовитель не откладывал начало производства и имел возможность параллельно провести сертификационные работы, необходимые для серийного выпуска продукции.

«Но Кыргызстан — единственная страна в ЕАЭС, которая пока не является членом Женевского соглашения. Сейчас ведется процедура присоединения, поэтому совет ЕЭК внес поправку о возможности применять упрощенную процедуру оценки соответствия при запуске нового производства и на территории государства, не являющегося членом Женевского соглашения. Срок действия этой нормы — 31 декабря 2023 года», — рассказали в Евразийской экономической комиссии.