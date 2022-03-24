Антикризисный план кабмина оценивается в 126 миллиардов сомов

Общие расходы в рамках антикризисного плана кабинета министров составят 126 миллиардов сомов. Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, в прошлом году мировые агентства делали оптимистичные прогнозы по развитию экономики. Но сегодня эти планы неактуальны. Он также отметил, что санкции против России оказывают сильное давление на Кыргызстан. Выросло давление на курс сома, а далее — на потребительские цены. Кроме того, есть вызовы, связанные с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности.

«Мы отслеживаем ситуацию и можем сказать, что показываем определенную устойчивость. Антикризисный план впервые в истории подкреплен реальными источниками финансирования. По плану на 2022-2026 годы задача правительства — вывести страну на те параметры, которые мы запланировали на краткосрочные и долгосрочные перспективы», — заключил Данияр Амангельдиев.