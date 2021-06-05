В ЕАЭС будут тестировать технологию оформления товаров электронной торговли

В ЕАЭС будет протестирована новая передовая технология таможенного оформления товаров электронной торговли, доставляемых почтовыми операторами и экспресс-перевозчиками. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Одна из целей — обеспечить комфортные условия получения потребителями посылок из иностранных интернет-магазинов. На заседании рабочей группы поддержаны проекты ряда соответствующих документов. Это акты ЕЭК, подготовленные для развития распоряжения совета комиссии об отдельных вопросах проведения в государствах — членах Евразийского экономического союза пилотных проектов (экспериментов) в области внешней электронной торговли товарами.

«Документы определяют особенности заполнения декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации в отношении товаров электронной торговли. Предусматривается дополнительная категория товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что ускорит их выпуск и быструю доставку потребителям товаров электронной торговли. Кроме того, комиссия подготовила изменения, направленные на расширение возможностей применения декларации на экспресс-грузы, в том числе в отношении экспортируемых товаров. Это упростит таможенное декларирование экспортируемых экспресс-грузов и может придать определенный импульс развитию внешней электронной торговли, в том числе применительно к экспорту товаров союза», — говорится в сообщении.