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Экономика

В Кыргызстане хотят частично отменить мораторий на проверки предпринимателей

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов и Министерство здравоохранения и социального развития предлагают исключить из режима моратория на проверки объекты, которые производят и продают пищевую продукцию, а также объекты, подконтрольные ветеринарному надзору (контролю). Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, цель документа — недопущение вспышек инфекционных заболеваний и массовых пищевых отравлений.

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В последнее время участились случаи регистрации отравлений, связанные с объектами общественного питания. Только с начала года произошло 15 случаев, пострадали 32 человека, из них 13 случаев связаны с точками общественного питания и торговли.

Отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями — в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. За четыре месяца зарегистрировано 5 тысяч 270 случаев против 3 тысяч 202 в прошлом году.

Кроме того, участились случаи выявления особо опасных зооантропонозных заболеваний, таких как сибирская язва. Наблюдаются случаи реализации туш вынужденно забитых животных. В ходе мониторинга молока и молочной продукции на остатки вредных веществ и ветеринарных лекарственных средств, отобранных для проведения лабораторных исследований, были выявлены антибиотики в молочных предприятиях в Чуйской и Таласской областях.

«Анализ показал, что причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, явились нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены работниками», — подчеркивается в документе.

Напомним, что мораторий ввели с 1 января 2019-го на два года. В конце 2021-го срок продлен до 1 января 2022 года.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196224/
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