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Экономика

Предприниматели могут применять режим условного начисления НДС на импорт товаров

Постановлением правительства утверждено положение о порядке и условиях применения режима условного начисления НДС на импорт товаров. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Решение принято для поддержки экспортоориентированных налогоплательщиков и улучшения администрирования налогов в рамках внедрения фискализации налоговых процедур. Согласно положению, налогоплательщик при импорте товаров в добровольном порядке может применять режим условного начисления НДС на импорт товаров.

«Условное начисление НДС на импорт товаров — это порядок, предусматривающий внесение налогоплательщиком на депозитный счет системы казначейства суммы НДС, начисленного на товар, импортируемый на территорию Кыргызстана. Оно возможно с условием последующего экспорта данных товаров в полном объеме с территории страны и оплаты единого налога в размере 3 процентов от стоимости», — рассказали в ГНС.

При подтверждении экспорта товаров сумма НДС, находящаяся на депозитном счете, не взимается в бюджет и может служить обеспечением обязательств по НДС при импорте следующей партии товаров. Если экспорт товаров не подтверждается, сумма НДС, находящаяся на депозитном счете, списывается в бюджет с начислением процентов и штрафов согласно требованиям действующего законодательства.

Возврат депозитных средств производится на основании решения налогового/таможенного органа не позднее 30 календарных дней со дня представления налогоплательщиком заявления. Их вернут только при отсутствии налоговой задолженности по другим видам налогов, включая обязательство по НДС на импорт товаров.

Режим условного начисления НДС на импорт товаров не освобождает налогоплательщика от уплаты таможенных платежей и других налогов.

«Этот режим налогообложения позволит поддержать добросовестных налогоплательщиков. Их оборотные средства не будут отвлекаться на уплату НДС на каждом этапе импорта товаров. Он позволит сократить суммы переплаты по НДС, облегчить процедуру возврата или возмещения сумм превышения НДС, списывать с депозитного счета в бюджет суммы НДС по неподтвержденным поставкам на экспорт», — отметили в Налоговой службе.

Режим условного начисления НДС на импорт товаров не распространяется на субъекты, уплачивающие налог на основе патента, оказывающие финансовые, страховые услуги, а также на инвестиционные фонды, профессиональных участников рынка ценных бумаг, налогоплательщиков акцизного налога, на субъекты общественного питания, субъекты курортно-оздоровительной сферы, на субъекты, оказывающие телекоммуникационные услуги беспроводной и спутниковой связи, на плательщиков налога за пользование недрами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190699/
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