Займы Кыргызстана. Как миллионы долларов теряются в казне, но не приносят пользу

Кыргызстан все годы независимости не может обойтись без внешней помощи. Мы брали и продолжаем брать кредиты и гранты миллиардами долларов, но результата от них нет. Растет только государственный долг, и обслуживать его с каждым годом все сложнее.

Энергетика, транспорт и бюджет

За 28 лет независимости (с 1991 по 2019 год) страна получила кредитов и грантов на $10 миллиардов 121,3 миллиона. Из них кредиты составили $7,29 миллиарда, а гранты — $2,8 миллиарда.

Больше всего ресурсов Кыргызстан получил на энергетику, транспорт и поддержку бюджета. На них ушло $7,3 миллиарда. Грантов на развитие этих секторов республика получила $1,5 миллиарда, кредитов — $5,8 миллиарда.

Основным кредитором Кыргызстана является Китай. У него мы набрали займов на сумму свыше $2,1 миллиарда, более 80 процентов которых еще не вернули.

Азиатский банк развития и Всемирный банк также в числе организаций, чаще всего выделяющих Кыргызстану средства. Они на втором и третьем местах соответственно как по уровню кредитования, так и выдаче грантов. Но больше всего безвозмездных средств выделила Россия.

Интересно, что только от европейских стран и России Кыргызстан получает больше грантов, чем кредитов. Самая необычная ситуация в отношениях со Швейцарией, которая выдала нам в 4 раза больше грантов, чем кредитов.

Деньги нужны казне, а не больницам

Накрывшая в прошлом году Кыргызстан пандемия коронавируса показала всю степень зависимости бюджета страны от внешних вливаний. Но ограниченность средств не заставила республику экономить. Скорее, наоборот. Мы вновь пошли по миру с протянутой рукой, прося помощи на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

Кыргызстан запросил у доноров $694,4 миллиона, но пока получил только $366,8 миллиона.

Интересно, что из полученных денег только $12 миллионов пошли на сектор здравоохранения. Средства для экстренных закупок медицинского оборудования, лекарств, медицинских принадлежностей выделили Всемирный банк и Азиатский банк развития.

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Остальные средства пошли на поддержку бюджета. Например, в конце декабря 2020 года Россия выделила Кыргызстану $20 миллионов на то, чтобы в январе было чем платить пенсии и зарплаты. Похожая ситуация была и в начале пандемии. На июль 2020 года Кыргызстан получил от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Из них 6 миллиардов 974,5 миллиона сомов потратили на зарплаты. На закупку медицинских товаров потратили только 106,3 миллиона сомов, или менее одного процента.

Такая политика властей привела к тому, что во время «черного июля» тысячи кыргызстанцев не могли купить лекарства. Волонтеры помогали медикам лечить людей, кормить их. А правительство собралось строить недостающие больницы только через 4,5 месяца после начала эпидемии. Но в заявленные сроки не уложились, да и медучреждения до сих пор построили не все.

Деньги ушли в пропасть

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Еще более $300 миллионов, которые Кыргызстан попросил у доноров, республика не получила. Чиновники скромно комментируют, что предварительное согласие о выделении средств есть. Дело осталось только за подписанием соглашений и их ратификацией. Но на дворе конец февраля, а денег нам так и не дали. Почему? Донорами нужен отчет о потраченных средствах.

«Есть открытое требование доноров представить отчет по расходам первой части финансирования. Поэтому создана межведомственная комиссия, которая проверяет распределение гуманитарной помощи. Итоги работы межведомственной комиссии мы предлагаем на повестку Совбеза», — заявила в январе теперь экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Работа межведомственной комиссии наделала много шума. Но шокирующие подробности так и не дали результатов.

Правительство сменилось, и о работе межведомственной группы быстро забыли. Неизвестно, накажут ли чиновников, по чьей вине умирали кыргызстанцы.

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К слову, проблема с отчетностью о полученной помощи у Кыргызстана возникла не только из-за коронавируса. И ранее неоднократно поднимали вопрос о том, что средства тратят нерационально.

В 2019 году при помощи все тех же доноров даже запустили специальный портал управления помощью. Работал он в пилотном режиме. Но после модернизации систем Министерства финансов его работа прекратилась. Теперь нет никаких данных о полученных и потраченных средствах. А власти продолжают просить все новые и новые займы.