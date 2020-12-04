Кредит $100 миллионов от ЕФСР. Решение о необходимости получения скоро примут

«В ближайшее время закроем вопрос о необходимости выделения $100 миллионов Кыргызстану», — заявил журналистам исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков.

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Он напомнил, что проект готовился с начала пандемии. Были консультации о выделении средств на поддержку бюджета. ЕФСР планировал поддержать программу по реформированию системы госуправления. Позже ее пришлось отложить.

«Мы вместе с другими донорами прорабатывали вопросы по антикризисной поддержке. Весной мы провели предварительные расчеты по разрыву бюджета и вышли к сумме в $100 миллионов. Этот вопрос был утвержден, заключено соглашение, шли внутригосударственные процедуры. Но последние события в республике несколько сместили график. Сейчас вновь созданное правительство приступило к вопросу о рассмотрении поправок в бюджет. На сегодня мы заканчиваем консультации с правительством и госорганами по поводу оценок финансового разрыва, которые у правительства к концу года формируются. Известны уже первые оценки. В ближайшее время вопрос о необходимости выделения средств мы закроем», — прокомментировал Андрей Широков.

«Остается только вопрос, связанный с политической стабильностью, политическим фоном, который сейчас в Кыргызстане серьезным образом меняется. Но этот вопрос не относится к нам, как к управляющему средствами ЕФСР. Это вопрос к акционерам. В ближайшее время мы получим от них по нему вводные данные», — заключил он.