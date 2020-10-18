Чиновники пытаются убедить инвесторов, что Кыргызстан вошел в правовое поле

По инициативе государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Кыргызстана и Международного делового совета состоялась рабочая встреча чиновников с группой представителей ведущих горнорудных компаний, учрежденных зарубежными инвесторами «Вертекс», «Джамгыр», «Каз минералс Бозымчак», «Чаарат», «Эти Бакыр», «Шамбесай».

Инвесторов проинформировали о том, что ситуация в стране стабилизировалась, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, сформирована исполнительная ветвь власти, которая активизировала свою работу.

Представители ведущих горнорудных компаний рассказали о проблемах. Чиновники от имени нового правительства заявили о готовности оказать необходимое содействие бизнес-сообществу в целом и зарубежным инвесторам в частности.

Горнорудному бизнесу рассказали, что премьер-министру Садыру Жапарову предложено создать оперативный штаб по защите бизнеса и зарубежных инвесторов и предусмотреть ряд других срочных мероприятий по скорейшему восстановлению деятельности горнодобывающих предприятий.

Стороны договорились продолжить диалог.

Напомним, после беспорядков в Бишкеке ряд месторождений пытались захватить неизвестные.

На месторождении Джеруй в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр, двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании. Поступали сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На Кичи-Чаарате выставили местную охрану. В Нарынской области была приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече. Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» также приостановил работу.