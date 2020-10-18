19:59
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Экономика

Чиновники пытаются убедить инвесторов, что Кыргызстан вошел в правовое поле

По инициативе государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Кыргызстана и Международного делового совета состоялась рабочая встреча чиновников с группой представителей ведущих горнорудных компаний, учрежденных зарубежными инвесторами «Вертекс», «Джамгыр», «Каз минералс Бозымчак», «Чаарат», «Эти Бакыр», «Шамбесай».

Инвесторов проинформировали о том, что ситуация в стране стабилизировалась, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, сформирована исполнительная ветвь власти, которая активизировала свою работу.

Представители ведущих горнорудных компаний рассказали о проблемах. Чиновники от имени нового правительства заявили о готовности оказать необходимое содействие бизнес-сообществу в целом и зарубежным инвесторам в частности.

Горнорудному бизнесу рассказали, что премьер-министру Садыру Жапарову предложено создать оперативный штаб по защите бизнеса и зарубежных инвесторов и предусмотреть ряд других срочных мероприятий  по скорейшему восстановлению деятельности горнодобывающих предприятий.

Стороны договорились продолжить диалог.

Напомним, после беспорядков в Бишкеке ряд месторождений пытались захватить неизвестные.

На месторождении Джеруй в Таласской области неизвестные разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики. Местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр, двое сотрудников лаборатории забаррикадировались в здании. Поступали сообщения о том, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На Кичи-Чаарате выставили местную охрану. В Нарынской области была приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече. Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» также приостановил работу. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169766/
просмотров: 1107
Версия для печати
Материалы по теме
Неизвестные пытаются захватить пансионат «Марко-Поло» на южном берегу Иссык-Куля
День простоя горнорудных компаний обходится бюджету в $50 тысяч
Санаторий «Аврора» на Иссык-Куле хотели захватить. Милиция разогнала толпу
На российском сайте продают месторождение из Кыргызстана
Обеспечить безопасность граждан Казахстана требует от Кыргызстана МИД РК
Неизвестные пытались захватить государственное информационное агентство «Кабар»
Офис «Кумтора» взят под контроль дружинниками
На месторождении Терек-Сай заработает золотоизвлекательная фабрика
Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии
Месторождения на юге Кыргызстана возобновят работу после снятия режима ЧС
Популярные новости
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До&nbsp;стабилизации ситуации Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку 80&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане превысил отметку 80 сомов
В&nbsp;Кыргызстане налог на&nbsp;майнинг заменит три налога В Кыргызстане налог на майнинг заменит три налога
Нацбанк: Рост курса доллара связан с&nbsp;ситуацией в&nbsp;стране Нацбанк: Рост курса доллара связан с ситуацией в стране
Бизнес
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
18 октября, воскресенье
19:09
Чиновники пытаются убедить инвесторов, что Кыргызстан вошел в правовое поле Чиновники пытаются убедить инвесторов, что Кыргызстан в...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки
18:30
19 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на новые велодорожки
15:00
Во сколько обойдется уголь в Бишкеке и где его купить (карта)