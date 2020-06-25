Коронавирус может привести к росту бедного населения в Центральной Азии

В Центральной Азии пандемия коронавируса (COVID-19) может привести к росту численности бедного населения. Такой прогноз дает Всемирный банк.

По его данным, в начале 2020 года в разгар вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе Центральной Азии прогресс сокращения бедности внезапно остановился. Сейчас и вовсе наблюдается противоположная динамика.

Регион оказался перед лицом серьезной угрозы в связи с беспрецедентным падением цен на нефть и природный газ, масштабными сбоями в секторе услуг, резким снижением доходов от денежных переводов трудовых мигрантов и самым негативным прогнозом в части развития мировой экономики за последние несколько десятилетий.

«По нашим прогнозам, в 2020 году число бедных увеличится примерно на 1,4 миллиона человек, исходя из определения черты бедности в странах с уровнем доходов ниже среднего ($3,2 на человека в день), и примерно на 2,6 миллионов человек, исходя из определения черты бедности в странах с уровнем доходов выше среднего ($5,5 на человека в день). Впервые с 2000-х годов во всех странах Центральной Азии наблюдается рост доли бедного населения», — заявил старший экономист Всемирного банка Уильям Зейтц на региональном онлайн-брифинге.

Кроме того, впервые более чем за два десятилетия отмечается рост глобального показателя крайней бедности (доля населения с доходом менее $1,9 в день). По оценкам Всемирного банка, из-за пандемии коронавирусной инфекции за чертой крайней бедности могут оказаться от 70 до 100 миллионов человек. Это перечеркнет все достижения последних трех лет в области борьбы с бедностью.