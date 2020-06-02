Сельское хозяйство может стабилизировать экономики Центральной Азии

Сельское хозяйство способно стабилизировать экономики стран Центральной Азии в период пандемии коронавируса, считает ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка Сергий Зоря.

По его словам, пандемия COVID-19 не привела к существенной дестабилизации мировых рынков продуктов питания. Однако ее последствия создают определенную угрозу для продовольственной безопасности, сельского хозяйства и экспорта сельхозпродукции в странах Центральной Азии.

Кризис, спровоцированный коронавирусом, в отличие от глобального продовольственного кризиса 2008-2009 годов, пока существенно не повлиял на международные продовольственные рынки. Это связано с наличием крупных мировых запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты питания, что объясняется меньшим числом государств, ограничивших экспорт продовольствия.

В Центральной Азии это позволило смягчить негативные последствия для продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

«В 2020 году сельское хозяйство может стать одним из основных стабилизирующих факторов и драйвером роста для экономик стран Центральной Азии. Более того, оно способно обеспечить больше рабочих мест, чем какая-либо другая отрасль. После пандемии правительствам необходимо сосредоточиться на восстановлении сельскохозяйственной торговли в Центральной Азии, совершенствовании регионального сотрудничества в вопросах санитарной и фитосанитарной безопасности, управлении госрезервами продовольствия, а также увеличении инвестиций в ветеринарные услуги и цифровизацию агропродовольственного сектора» — отметил Сергий Зоря.