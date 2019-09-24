Новые техрегламенты разрабатывают в странах ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза разрабатывают более десяти новых технических регламентов. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, работу ведет комиссия вместе с лучшими специалистами стран ЕАЭС и представителями бизнеса. Новые регламенты установят единые требования безопасности к трамваям и подвижному составу метрополитена, мясу птицы и продукции ее переработки, кормам и кормовым добавкам.

«Если говорить о свободе перемещения товаров, нельзя не сказать, что она достигнута и благодаря созданию в союзе единой системы технического регулирования. В ЕАЭС приняли 48 технических регламентов, из них 42 вступили в силу. Они регулируют 85 процентов обращаемой на рынке союза продукции — от продуктов питания и детских товаров до продукции сельхозмашиностроения и автомобилестроения, электротехники, железнодорожного транспорта, химической промышленности, нефти и газа. Все это поддерживает более 12 тысяч стандартов», — заявил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.