В Кыргызстане увеличили госпошлину за привлечение иностранцев на работу. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней миграции и по работе с диаспорами Государственной миграционной службы Улан Шамшиев.

По его словам, сейчас стоимость пошлины составляет 4 тысячи сомов, позже ее поднимут до 30 тысяч сомов.

«В 2018 году приняты поправки в Закон «О внешней миграции». Согласно изменениям, на одном хозяйствующем субъекте не может работать больше 20 процентов иностранцев от числа всех сотрудников. Для индивидуальных иностранных предпринимателей госпошлина будет стоить 50 тысяч сомов. Это делается, чтобы упростить получение выдачи разрешения на работу и снизить коррупционные риски», — сказал Улан Шамшиев.