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Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана сегодня дал традиционное субботнее интервью радиостанции «Биринчи радио».

Комментируя вопрос о предстоящих парламентских выборах, Сооронбай Жээнбеков заверил, что парламент — это выбор народа. Он будет сформирован из тех кандидатов, кого поддержит и за кого проголосует народ.

«С каждым годом растут требования граждан к власти. Сейчас у нас сильное гражданское общество. Деятельность власти находится под жестким контролем со стороны общества, который усиливается с каждым годом. Партия — это лишь одна часть всего общества», — прокомментировал президент.

Прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но ни одна такая партия не оберегла их от ошибок и не смогла их спасти.

Сооронбай Жээнбеков
Ссылка: https://24.kg/doslovno/163102/
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