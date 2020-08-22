Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана сегодня дал традиционное субботнее интервью радиостанции «Биринчи радио».
Комментируя вопрос о предстоящих парламентских выборах, Сооронбай Жээнбеков заверил, что парламент — это выбор народа. Он будет сформирован из тех кандидатов, кого поддержит и за кого проголосует народ.
«С каждым годом растут требования граждан к власти. Сейчас у нас сильное гражданское общество. Деятельность власти находится под жестким контролем со стороны общества, который усиливается с каждым годом. Партия — это лишь одна часть всего общества», — прокомментировал президент.
Прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но ни одна такая партия не оберегла их от ошибок и не смогла их спасти.Сооронбай Жээнбеков