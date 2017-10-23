Связаться с О! можно в любое время суток

Мобильный оператор О! отмечает активный рост абонентской базы и в связи с этим продолжает развивать дополнительные каналы связи со своими клиентами с учетом современных привычек пользователей. Примечательно то, что получить оперативный ответ на свой вопрос могут также клиенты, находящиеся за границей.

В любое время связаться с оперативной группой обслуживания клиентов мобильного оператора О! можно через

WhatsApp: + 996 705 070 700;

+ 996 705 070 700; Viber: Мобильный оператор О!. Найти нас можно по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile;

Мобильный оператор О!. Найти нас можно по ссылке Telegram: @Nurtelecom_bot;

@Nurtelecom_bot; Личные сообщения на наших страницах в Instagram, Facebook, «ВКонтакте»;

на наших страницах в Instagram, Facebook, «ВКонтакте»; Онлайн-чат на сайте www.o.kg

Оперативная группа обслуживания клиентов поможет вам:

— получить ответы на большинство вопросов, возникающих во время пользования мобильной связью;

— подобрать наиболее выгодный для вас тарифный план или услугу с учетом ваших требований;

— подключить и настроить различные услуги;

— выяснить причину затруднений со связью в вашем районе;

— узнать, когда может быть установлена базовая станция в вашем районе;

— оставить ваше обращение к компании.

Управлять услугами связи самостоятельно можно через:

Мы работаем для вас 24 часа в сутки 365 дней в году. Для получения консультации по вопросам мобильной связи, приобретения мобильных 4G-устройств вы также можете обратиться в офисы продаж и обслуживания О! или в магазины O!Store по всей стране.

Поделитесь полезной информацией с теми, кому она может быть нужна!