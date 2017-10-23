Связаться с О! можно в любое время суток

Мобильный оператор О! отмечает активный рост абонентской базы и в связи с этим продолжает развивать дополнительные каналы связи со своими клиентами с учетом современных привычек пользователей. Примечательно то, что получить оперативный ответ на свой вопрос могут также клиенты, находящиеся за границей.
В любое время связаться с оперативной группой обслуживания клиентов мобильного оператора О! можно через
- WhatsApp: + 996 705 070 700;
- Viber: Мобильный оператор О!. Найти нас можно по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile;
- Telegram: @Nurtelecom_bot;
- Личные сообщения на наших страницах в Instagram, Facebook, «ВКонтакте»;
- Онлайн-чат на сайте www.o.kg.
Оперативная группа обслуживания клиентов поможет вам:
— получить ответы на большинство вопросов, возникающих во время пользования мобильной связью;
— подобрать наиболее выгодный для вас тарифный план или услугу с учетом ваших требований;
— подключить и настроить различные услуги;
— выяснить причину затруднений со связью в вашем районе;
— узнать, когда может быть установлена базовая станция в вашем районе;
— оставить ваше обращение к компании.
Управлять услугами связи самостоятельно можно через:
Мы работаем для вас 24 часа в сутки 365 дней в году. Для получения консультации по вопросам мобильной связи, приобретения мобильных 4G-устройств вы также можете обратиться в офисы продаж и обслуживания О! или в магазины O!Store по всей стране.
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