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Бизнес

Связаться с О! можно в любое время суток

Мобильный оператор О! отмечает активный рост абонентской базы и в связи с этим продолжает развивать дополнительные каналы связи со своими клиентами с учетом современных привычек пользователей. Примечательно то, что получить оперативный ответ на свой вопрос могут также клиенты, находящиеся за границей.

В любое время связаться с оперативной группой обслуживания клиентов мобильного оператора О! можно через

Оперативная группа обслуживания клиентов поможет вам:

— получить ответы на большинство вопросов, возникающих во время пользования мобильной связью;

— подобрать наиболее выгодный для вас тарифный план или услугу с учетом ваших требований;

— подключить и настроить различные услуги;

— выяснить причину затруднений со связью в вашем районе;

— узнать, когда может быть установлена базовая станция в вашем районе;

— оставить ваше обращение к компании.

Управлять услугами связи самостоятельно можно через:

Мы работаем для вас 24 часа в сутки 365 дней в году. Для получения консультации по вопросам мобильной связи, приобретения мобильных 4G-устройств вы также можете обратиться в офисы продаж и обслуживания О! или в магазины O!Store по всей стране.

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