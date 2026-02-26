Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП

O!Bank снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить финансирование по ставке от 17 процентов годовых на развитие проектов, приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и решение текущих бизнес-задач.

Преимущества:

• быстрое рассмотрение заявки и оформление;

• минимальный пакет документов;

• гибкие сроки погашения.

Условия:

• ставка — от 17 процентов годовых;

• срок — до 60 месяцев;

• до 250 тысяч сомов — без залога;

• от 250 тысяч 1 сома — поручительство или залог движимого/недвижимого имущества.



Подать заявку можно в офисах O!Bank или онлайн по ссылке.



Предложение действует до 31 марта 2026 года. ГЭПС от 18,28 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.