Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан и по сложившейся доброй традиции дарит своим абонентам 30 ночей бесплатного общения и интернета.

В течение всего поста в рамках сервиса «ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ» абоненты О! смогут пользоваться безлимитным интернетом, совершать звонки и отправлять SMS в сети совершенно бесплатно в период с 00.00 до 8.00.

Все необходимое для постящихся — в одном приложении

В мобильном приложении «Мой О!» доступен специальный раздел, где можно:

посмотреть актуальный календарь орозо-2026 для всех регионов Кыргызстана;

настроить уведомления о времени начала (сухур) и окончания поста (ифтар);

найти тексты и значения необходимых молитв.

Как подключить?

Активировать бесплатный период услуги можно двумя способами.

В приложении «Мой О!» (скачайте или обновите приложение в App Store или Google Play). Наберите команду: *740#

Бесплатный период сервиса — с самого начала поста, 19 февраля 2026 года — и продлится до 8.00 20 марта 2026 года. По завершении праздничного периода в силу вступят стандартные условия сервиса: 5 сомов в сутки (с учетом НДС, без НсП). Подробная информация на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! желает каждому мира, крепкого здоровья и духовного единства!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016 года.