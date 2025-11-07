BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду

В Бишкеке стартовал проект по оплате муниципальных парковок через QR-коды, реализованный Муниципальным предприятием «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» при мэрии города Бишкек при участии BAKAI, выступающего технологическим партнером по приему платежей.
Теперь жители и гости столицы могут оплачивать парковку онлайн, без наличных и посредников — все средства поступают напрямую в городской бюджет.
С внедрением QR-оплаты парковку теперь можно оплатить только онлайн — напрямую через систему.
Это делает процесс прозрачным и безопасным, а оплату — максимально быстрой и удобной.
Все занимает менее минуты, и для этого нужен лишь смартфон с камерой.
Как оплатить парковку через QR-код
- Припаркуйте автомобиль на муниципальной парковке.
- Наведите камеру телефона на QR-код BAKAI, расположенный перед вами.
- Перейдите по ссылке на сайт GDTI.KG.
- Введите госномер автомобиля, выберите банковскую карту и оплатите 25 сомов.
Оплату можно произвести сразу после парковки или перед выездом, главное не забыть!
За неоплату парковки предусмотрены штрафы:
- для физических лиц — 1 тысяча сомов;
- для юридических лиц — 5 тысяч сомов.
Где уже работает система
На сегодняшний день QR-коды установлены на участке улицы Орозбекова — от Токтогула до Киевской и работают в штатном режиме, на улице Турусбекова — от Московской до проспекта Жибек Жолу, после чего будет поэтапно расширяться на другие улицы столицы.
Приятный бонус — по воскресеньям и праздничным дням парковка бесплатная.
BAKAI последовательно поддерживает цифровизацию городских сервисов. Мы стремимся сделать оплату максимально удобной и безопасной для жителей Бишкека — без очередей, без наличных, в одно касание.