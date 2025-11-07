BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду

В Бишкеке стартовал проект по оплате муниципальных парковок через QR-коды, реализованный Муниципальным предприятием «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» при мэрии города Бишкек при участии BAKAI, выступающего технологическим партнером по приему платежей.

Теперь жители и гости столицы могут оплачивать парковку онлайн, без наличных и посредников — все средства поступают напрямую в городской бюджет.

С внедрением QR-оплаты парковку теперь можно оплатить только онлайн — напрямую через систему.

Это делает процесс прозрачным и безопасным, а оплату — максимально быстрой и удобной.

Все занимает менее минуты, и для этого нужен лишь смартфон с камерой.

Как оплатить парковку через QR-код

Припаркуйте автомобиль на муниципальной парковке. Наведите камеру телефона на QR-код BAKAI, расположенный перед вами. Перейдите по ссылке на сайт GDTI.KG. Введите госномер автомобиля, выберите банковскую карту и оплатите 25 сомов.

Оплату можно произвести сразу после парковки или перед выездом, главное не забыть!

За неоплату парковки предусмотрены штрафы:

для физических лиц — 1 тысяча сомов;

для юридических лиц — 5 тысяч сомов.

Где уже работает система

На сегодняшний день QR-коды установлены на участке улицы Орозбекова — от Токтогула до Киевской и работают в штатном режиме, на улице Турусбекова — от Московской до проспекта Жибек Жолу, после чего будет поэтапно расширяться на другие улицы столицы.

Приятный бонус — по воскресеньям и праздничным дням парковка бесплатная.

BAKAI последовательно поддерживает цифровизацию городских сервисов. Мы стремимся сделать оплату максимально удобной и безопасной для жителей Бишкека — без очередей, без наличных, в одно касание.