17:18
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Бизнес

BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду

В Бишкеке стартовал проект по оплате муниципальных парковок через QR-коды, реализованный Муниципальным предприятием «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» при мэрии города Бишкек при участии BAKAI, выступающего технологическим партнером по приему платежей.
Теперь жители и гости столицы могут оплачивать парковку онлайн, без наличных и посредников — все средства поступают напрямую в городской бюджет.

С внедрением QR-оплаты парковку теперь можно оплатить только онлайн — напрямую через систему.
Это делает процесс прозрачным и безопасным, а оплату — максимально быстрой и удобной.
Все занимает менее минуты, и для этого нужен лишь смартфон с камерой.

Как оплатить парковку через QR-код

  1. Припаркуйте автомобиль на муниципальной парковке.
  2. Наведите камеру телефона на QR-код BAKAI, расположенный перед вами.
  3. Перейдите по ссылке на сайт GDTI.KG.
  4. Введите госномер автомобиля, выберите банковскую карту и оплатите 25 сомов.

Оплату можно произвести сразу после парковки или перед выездом, главное не забыть!

За неоплату парковки предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — 1 тысяча сомов;
  • для юридических лиц — 5 тысяч сомов.

Где уже работает система

На сегодняшний день QR-коды установлены на участке улицы Орозбекова — от Токтогула до Киевской и работают в штатном режиме, на улице Турусбекова — от Московской до проспекта Жибек Жолу, после чего будет поэтапно расширяться на другие улицы столицы.

Приятный бонус — по воскресеньям и праздничным дням парковка бесплатная.

BAKAI последовательно поддерживает цифровизацию городских сервисов. Мы стремимся сделать оплату максимально удобной и безопасной для жителей Бишкека — без очередей, без наличных, в одно касание.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350106/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
«BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Популярные новости
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
7 ноября, пятница
17:16
«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenhei...
17:14
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
17:03
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
16:59
Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова
16:53
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом