Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения

Осень в Кыргызстане — настоящий праздник жизни. Это время, когда собирают богатый урожай, готовят красивые свадьбы, учатся чему-то новому, воплощают творческие идеи и строят планы на будущее.
В таком бурном потоке событий очень важно оставаться на связи и достигать поставленных целей. С быстрым интернетом Beeline это возможно!
Сотовый оператор продолжает расширять и улучшать сеть по всему Кыргызстану. Только за последний месяц Beeline установил десяток базовых станций в столице и регионах.
Новые объекты появились в Бишкеке, Оше и Манасе, а также в южных селах Токтогул, Максат, Беш-Мойнок, Таран-Базар и Благовещенка. Кроме того, Beeline постоянно работает над модернизацией базовых станций в разных уголках страны. Все это позволяет обеспечить максимальный комфорт и передовые цифровые возможности для кыргызстанцев.
Сеть Beeline становится еще лучше, чтобы вы могли:
- всегда оставаться на связи и быть в курсе событий;
- легко находить в интернете нужную информацию и идеи для вдохновения;
- делиться своими мыслями и достижениями в соцсетях;
- общаться с родными и друзьями;
- учиться и работать онлайн;
- проводить уютные осенние вечера за просмотром фильмов, сериалов и видеороликов.
Осень в самом разгаре, и она продолжает вдохновлять на позитивные перемены. Открывайте новые горизонты, мечтайте и действуйте с качественной связью и быстрым интернетом!
Это возможно. Это Beeline.
Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.