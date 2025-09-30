10:58
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Бизнес

Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран

Роуминг — это удобно и выгодно, если вы пользуетесь связью Beeline. Сотовый оператор запустил обновленные роуминг-продукты, которые делают путешествия еще комфортнее.

Теперь не нужно искать способы подключиться к интернету за рубежом — с роумингом от Beeline вы будете онлайн в любое время и в любом месте. Просто выберите интернет-пакет нужного объема:

Пакеты действуют 14 дней с момента подключения. Их всегда можно обновить, подключив услугу повторно.

Что изменилось:

1. Стоимость интернет-пакета «1 гигабайт в роуминге» стала еще выгоднее — всего 499 сомов вместо 999 сомов.

2. Объем пакетов увеличен:

  • вместо 3 гигабайт теперь 5 гигабайт;
  • вместо 7 гигабайт теперь 10 гигабайт.

3. География действия пакетов расширена до 75 стран — добавлены еще 15 новых направлений.

«Мы сделали роуминг-услуги еще доступнее, удобнее и полезнее для наших абонентов. Путешествуйте с комфортом, общайтесь без ограничений и оставайтесь онлайн, когда это важно», — сказал исполнительный директор «Beeline Кыргызстан» Кубаныч Шатемиров.

Куда бы вы ни отправились — в отпуск, в командировку, в тур или в образовательную поездку — с роуминг-пакетами Beeline мобильный интернет всегда под рукой. Это значит, что вы сможете свободно общаться, работать, искать нужную информацию, пользоваться онлайн-сервисами и делиться впечатлениями в соцсетях.

Оставайтесь на связи в разных точках мира с самым выгодным роумингом!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, № 16-1527-КР, № 14-1102-КР, № 14-1125-КР, № 16-0089-КР, № 20-0388-КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345328/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
«Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Лето без границ с роумингом от Beeline
Популярные новости
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Бизнес
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
30 сентября, вторник
10:55
Мэрия города Ош пересаживается на электромобили Мэрия города Ош пересаживается на электромобили
10:46
Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников
10:42
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
10:31
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет
10:30
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан