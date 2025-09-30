Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран

Роуминг — это удобно и выгодно, если вы пользуетесь связью Beeline. Сотовый оператор запустил обновленные роуминг-продукты, которые делают путешествия еще комфортнее.

Теперь не нужно искать способы подключиться к интернету за рубежом — с роумингом от Beeline вы будете онлайн в любое время и в любом месте. Просто выберите интернет-пакет нужного объема:

Пакеты действуют 14 дней с момента подключения. Их всегда можно обновить, подключив услугу повторно.

Что изменилось:

1. Стоимость интернет-пакета «1 гигабайт в роуминге» стала еще выгоднее — всего 499 сомов вместо 999 сомов.

2. Объем пакетов увеличен:

вместо 3 гигабайт теперь 5 гигабайт;

вместо 7 гигабайт теперь 10 гигабайт.

3. География действия пакетов расширена до 75 стран — добавлены еще 15 новых направлений.

«Мы сделали роуминг-услуги еще доступнее, удобнее и полезнее для наших абонентов. Путешествуйте с комфортом, общайтесь без ограничений и оставайтесь онлайн, когда это важно», — сказал исполнительный директор «Beeline Кыргызстан» Кубаныч Шатемиров.

Куда бы вы ни отправились — в отпуск, в командировку, в тур или в образовательную поездку — с роуминг-пакетами Beeline мобильный интернет всегда под рукой. Это значит, что вы сможете свободно общаться, работать, искать нужную информацию, пользоваться онлайн-сервисами и делиться впечатлениями в соцсетях.

Оставайтесь на связи в разных точках мира с самым выгодным роумингом!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, № 16-1527-КР, № 14-1102-КР, № 14-1125-КР, № 16-0089-КР, № 20-0388-КР.