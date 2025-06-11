MBANK занял первое место в масштабном экологическом челлендже, став лидером среди десятков компаний, принявших участие в инициативе по сбору использованных батареек.

По итогам акции сотрудники банка собрали наибольшее количество использованных батареек и MBANK был признан самой социально ответственной и экологически активной компанией Кыргызстана в корпоративной среде.

«Для нашей команды экология — это системная работа и вклад в будущее. Мы считаем важным не только действовать внутри компании, но и привлекать внимание общества к бережному и правильному обращению с отходами. Победа на экопремии является важным признанием нашей работы и стремления к устойчивому развитию, охране окружающей среды и внедрению зеленых инициатив.

Благодарим организаторов премии, жюри и, конечно, нашу команду за вклад, энергию и веру в то, что вместе мы можем сделать мир чище и лучше!» — прокомментировала Каира Огонбаева, директор HR-департамента MBANK.

Прошедший экологический челлендж — это первый масштабный проект в Кыргызстане, направленный на популяризацию ответственного отношения к утилизации отходов.

Официальное начало экопремии прошло в Бишкеке при поддержке мэрии города. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур, экологических организаций и СМИ. К акции присоединились компании из разных отраслей — банки, строительные организации, вузы и другие.

MBANK — всегда первый!

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