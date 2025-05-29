16:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом

Сенсация! Встречайте карту рассрочки «Тумар» от Bakai Bank — теперь можно покупать то, что хочется, сразу, а платить — частями. Рассрочка до 12 месяцев, никаких процентов, никаких скрытых условий. Просто, удобно, прозрачно.

Карта «Тумар» — это новый продукт рассрочки от Bakai Bank, созданный для тех, кто не хочет откладывать важные покупки на потом. Одежда, техника, обучение, бытовая техника — покупайте сейчас, платите потом, без лишних справок, залога и поручителей.

Картой можно пользоваться в партнерской сети, оплачивать покупки по физической карте или через QR-код. Сумма делится на удобные ежемесячные платежи, а условия — максимально прозрачные.

Что дает «Тумар»?

  • рассрочка до 12 месяцев — по условиям торговой точки;

  • без процентов, если платить по графику;

  • платежи — равными частями, до 20-го числа каждого месяца;

  • оплата — по карте или через QR-код;

  • без залога и поручителей;

  • лимит до 200 тысяч сомов.

Карта рассрочки «Тумар» от Bakai Bank — это свобода выбирать и платить, когда удобно.

Больше не нужно выбирать между «сейчас» и «потом» — просто скажите: АЛА БЕР!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330864/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
BAKAI BANK поддерживает легкую промышленность и креативный бизнес в Кыргызстане
Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
«Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
«Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
«Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Следите за временем Орозо в BakAi и получайте 5 процентов кешбэка в ресторанах
Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»
Популярные новости
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
MIslamiс от&nbsp;MBANK поддерживает развитие знаний в&nbsp;исламских финансах MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах
Бизнес
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
О! призывает к&nbsp;осторожности: &laquo;400 сомов за&nbsp;отзыв&raquo;&nbsp;&mdash; это обман О! призывает к осторожности: «400 сомов за отзыв» — это обман
29 мая, четверг
16:43
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего за...
16:26
Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
16:17
Садыр Жапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия — Италия»
16:14
Мошеннические кредиты будут списывать в Казахстане
15:49
Частота трансплантации почек у детей в КР остается ниже оптимального уровня