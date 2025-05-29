Сенсация! Встречайте карту рассрочки «Тумар» от Bakai Bank — теперь можно покупать то, что хочется, сразу, а платить — частями. Рассрочка до 12 месяцев, никаких процентов, никаких скрытых условий. Просто, удобно, прозрачно.

Карта «Тумар» — это новый продукт рассрочки от Bakai Bank, созданный для тех, кто не хочет откладывать важные покупки на потом. Одежда, техника, обучение, бытовая техника — покупайте сейчас, платите потом, без лишних справок, залога и поручителей.

Картой можно пользоваться в партнерской сети, оплачивать покупки по физической карте или через QR-код. Сумма делится на удобные ежемесячные платежи, а условия — максимально прозрачные.

Что дает «Тумар»?

рассрочка до 12 месяцев — по условиям торговой точки;

без процентов, если платить по графику;

платежи — равными частями, до 20-го числа каждого месяца;

оплата — по карте или через QR-код;

без залога и поручителей;

лимит до 200 тысяч сомов.

Карта рассрочки «Тумар» от Bakai Bank — это свобода выбирать и платить, когда удобно.

Больше не нужно выбирать между «сейчас» и «потом» — просто скажите: АЛА БЕР!