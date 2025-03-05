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Бизнес

Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»

Хотите максимум возможностей для всей семьи без лишних хлопот?

«Семья Премиум» объединяет топовые пакеты от О! и Saima в одном тарифе, главное удобство которого в том, что оплата списывается с одного номера за все! Больше не нужно следить за балансом каждой SIM-карты отдельно, а подключить просто — через приложение «Мой О!».

Что внутри «Семья Премиум»:

  • стабильный домашний интернет до 500 Мбит/с с интерактивным ТВ и пятью онлайн-кинотеатрами;
  • скоростной безлимитный мобильный интернет и связь на три SIM-карты с бесплатной раздачей Wi-Fi;
  • по 100 минут для звонков на другие сети на каждом номере в семье.

Все это всего за 1 тысячу 990 сомов в месяц на всех — это экономия до 50 процентов на связи и интернете! При необходимости можно добавить еще два номера.

Как подключиться?

Все просто и без визитов в офис. Подключиться к тарифу «Семья Премиум» можно не выходя из дома через приложение «Мой О!» (скачайте или обновите приложение, если уже используете) или в любом из фирменных магазинов O!Store.

«Семья Премиум» — Выгодно. Удобно. Безлимитно.

***

Подключение к тарифу доступно во всех областях страны для новых абонентов ЗАО SAIMA TELECOM при наличии технической возможности подключения по вашему адресу. Проверить возможность подключения можно в приложении «Мой О!» или уточнить в O!Store. Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «Семья Премиум» на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР: № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321822/
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