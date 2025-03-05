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Бизнес

Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане

28 февраля состоялся исламский бизнес-завтрак. В центре внимания — исламское финансирование. Это не просто модная тенденция, а реальная альтернатива привычному банковскому обслуживанию, которая в последние годы захватывает внимание бизнесменов. Исламский финансовый центр предлагает финансирование как для мусульман, так и для всех предпринимателей, стремящихся развивать свои бизнес-идеи.

Собрались здесь не только предприниматели и инвесторы, но и религиозные эксперты, которые объяснили, почему исламское финансирование становится таким привлекательным для бизнеса. Важно, что это не просто деньги, а модель, основанная на честности, справедливости и прозрачности. Принцип работы — без процентов (риба), без скрытых условий и без вложений в запрещенные сферы (например алкоголь или азартные игры).

На встрече спикеры подробно объяснили, как работает этот механизм. Ринат Габбасов, член Шариатского совета при «Бакай Банке», рассказал, как исламские финансовые продукты разрабатываются с учетом не только стандартов Национального банка Кыргызстана, но и международных норм, таких как стандарты AAOIFI, которые регулируют исламские финансовые учреждения. Но самое главное — продукты должны быть в полной гармонии с духом шариата.

Сегодня в арсенале «Бакай Банка» уже есть несколько исламских финансовых продуктов: автофинансирование, мурабаха и мудабара. Но банк не собирается останавливаться на этом. В ближайшем будущем планируется запуск иджары, иджара-сервиса и даже исламского страхования.

Почему так важно расширять продуктовую линейку? Потому что каждый новый продукт должен быть не только прибыльным, но и жизнеспособным в современных условиях рынка.

«Как говорится, слона едят по частям», — отметил Ринат Габбасов. «Невозможно охватить все сразу. Мы вводим продукты, которые востребованы, и только те, которые имеют реальный потенциал». Этот подход — залог того, что исламские финансовые продукты не будут лишь мимолетной модой, а станут долгосрочной частью финансовой инфраструктуры.

Кроме того, сам подход к финансовым отношениям в рамках исламского финансирования отличается от традиционного.

«Мы рады, что исламское окно в Кыргызстане развивается, суммы увеличиваются, и оно становится реальной альтернативой традиционным кредитам», — поделился Кудурет Каарыев, руководитель компании «Нурзаман».

Для многих предпринимателей, чьи религиозные взгляды не позволяют работать с обычными кредитами, исламское финансирование стало настоящим спасением. И теперь благодаря более широкому выбору продуктов оно становится доступным всем желающим.

Исламское финансирование — это не просто система получения денег, это партнерская модель, в которой банк и клиент равны, а риски делятся честно и открыто. Все больше бизнесменов в Кыргызстане выбирают исламские финансовые инструменты, ведь они отвечают не только финансовым, но и этическим стандартам.

«Бакай Банк» продолжает лидировать в этой области, открывая новые горизонты для бизнеса и инвесторов. Весь рынок уже на пороге изменений, и кто первым освоит исламские финансовые продукты, тот и станет лидером этого нового финансового мира.

Лицензия № 043/1 НБ КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321815/
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