MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»

MBANK поздравил новых победителей акции «Принимай платежи по QR» для предпринимателей, использующих MBusiness и MKassa. Победители уже забрали свои призы — спешите принять участие, чтобы стать следующим.

С 7 октября по 22 декабря 2024 года предприниматели по всей стране активно используют QR-коды для безналичных платежей через инструменты MBusiness и MKassa.

Каждая транзакция — это шанс выиграть ценные призы, включая автомобили Toyota Camry 80, гаджеты и фирменный мерч.

Победители нового этапа (и это только часть):

ИП Л*** Ф*** — ноутбук MacBook Air M2;

ИП У*** Р*** — iPhone 16;

ИП М*** А*** — iPhone 16.

«Когда я узнал, что выиграл, был просто в восторге! Я занимаюсь небольшим бизнесом в сфере услуг и принимаю платежи через QR-коды каждый день. Это отличный стимул продолжать работать и расти, спасибо», — отметил один из победителей.





Почему стоит участвовать?

Акция продолжается! Каждая ваша успешная транзакция — это шаг к победе. До 22 декабря этого года у вас есть возможность стать обладателем:

фирменного мерча за каждую 5-тысячную операцию;

AirPods Pro 2 за каждую 50-тысячную операцию;

iPhone 16 за каждую 100-тысячную операцию;

MacBook Air M2 за каждую 300-тысячную операцию;

автомобиля Toyota Camry IX за наибольший оборот по оплате через QR-код среди участников, совершивших операции с номерами, кратными 10 тысячам.

«Эта акция — часть нашей инициативы по поддержке предпринимателей и популяризации безналичных платежей. Мы рады видеть, как наши клиенты используют современные инструменты и получают заслуженные награды. Каждый участник имеет шанс стать следующим счастливчиком», — заявили в пресс-службе MBANK.

Не упустите шанс! Принимайте платежи по QR-коду через MBusiness и MKassa, выигрывайте призы и развивайте свой бизнес с MBANK — первым цифровым!

MBANK — первый цифровой!

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