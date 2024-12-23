Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины

Сеть клиник Acıbadem продолжает укреплять свои позиции как ведущий поставщик медицинских услуг в Турции и за ее пределами. На сегодня сеть включает 24 клиники и 15 медицинских центров в пяти странах, привлекая пациентов со всего мира.

Расширение сети клиник и контактных пунктов

Acıbadem расширил свое присутствие на международном рынке, открыв 58 представительств в 29 государствах и 53 городах. Международные пациенты обращаются в офисы представительства для получения информации и прохождения лечения в клиниках сети Acıbadem.

Инвестиции в технологии и инновации

Acıbadem известен своей способностью решать самые сложные медицинские случаи. Недавно в клинике успешно проведена операция по разделению сиамских близнецов. В течение года более 600 детей с сердечными заболеваниями, включая новорожденных, прошли лечение в клинике. В 95 процентах случаев лечение было успешным. Acıbadem первым в Турции применил CAR Т-клеточную терапию — инновационное лечение рака с использованием иммунных клеток для атаки на опухоли.

Acıbadem продолжал инвестировать в подготовку кадров и применение передовых технологий для успешного лечения пациентов. В команде из более 3 тысяч врачей и более 5 тысяч медсестер работают одни из лучших профессионалов своего дела.

Сеть клиник Acıbadem особенно известна своими центрами класса А, которые имеют прекрасные результаты в области онкологии, неврологии и нейрохирургии, трансплантации органов и костного мозга, кардиологии, педиатрии, ЭКО, хирургии позвоночника и спортивной медицины.

Лечение рака является одним из главных направлений работы клиники. Пациенты Acıbadem имеют доступ к новейшим устройствам лучевой терапии, включая CyberKnife (кибернож) для неинвазивной радиохирургии, Gamma Knife ICON (гамма-нож) для лечения опухолей и поражений головного мозга, MR Linac, сочетающий линейный ускоритель и магнитно-резонансную томографию (МРТ), и Ethos (лучевая терапия), включающий искусственный интеллект (ИИ) в лечении рака.

Обучение будущих поколений в сфере здравоохранения

Acıbadem был первым поставщиком медицинских услуг в Турции, включившим высшие учебные заведения в свою экосистему. Основанный в 2007 году Фондом здравоохранения и образования Acıbadem как некоммерческая организация, сегодня Университет Acıbadem Мехмета Али Айдынлара готовит следующее поколение специалистов в области медицины, фармацевтики, медицинских наук. В нем есть центр клинического моделирования (CASE), исследовательские лаборатории и центр биодизайна, созданные для развития передовых навыков и ноу-хау. Имея 733 сотрудника, 5 тысяч 596 студентов и 8 тысяч 675 выпускников программ бакалавриата, магистратуры и младшего специалиста, Университет Acıbadem привлекает студентов со всего мира.

Служим пациентам, прикасаемся к жизни

95 процентов пациентов из 5,5 миллиона обратившихся в сеть клиник Acıbadem в 2024 году остались довольны. Более 50 тысяч международных пациентов с 5 континентов и из 96 стран выбрали Acıbadem для лечения.

Сиамские близнецы — многопрофильная хирургия: после шести месяцев интенсивной подготовки и планирования пятимесячные близнецы из Алжира успешно разделены с помощью сложной девятичасовой операции в клинике Acıbadem Atakent.

Установка кохлеарного импланта маленькой пациентке из Украины: она имела серьезную потерю слуха, несмотря на использование слуховых аппаратов. После удачной операции маленькая пациентка начала слышать звуки, и это стало началом ее пути к развитию речи.

Лучевая терапия — рак кожи (меланома): у пациентки из Болгарии возникла большая опухоль на щеке. В Acıbadem ей провели лучевую терапию с отличным результатом: опухоль полностью исчезла.

Пересадка почки: 26-летний кыргызстанец восстановил здоровье в турецкой сети клиник Acıbadem. Процесс, который привел к пересадке почки, развивался на протяжении 10 лет. Поиски эффективного лечения привели в Турцию, в одну из сети клиник Acıbadem. Пациенту пересажена почка матери. Операция прошла успешно, пациент полностью избавился от диализа и чувствует себя хорошо.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

Будем рады вашему вниманию! Для связи с нами отправьте сообщение в Instagram по адресу @acibadem.russian, и наши представители готовы предоставить вам детальные ответы по вашему запросу.