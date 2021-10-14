Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки

13 октября состоялась очередная глобальная онлайн-конференция next@acer компании Acer. Она прошла под лейтмотивом стремления обеспечить всему человечеству стабильное зеленое будущее.

Верная своей цели «создавать более экологичные альтернативы», фирма в очередной раз поразила и вдохновила всех пользователей самыми разнообразными новинками — от компьютеров и ноутбуков до защитных курток.

Поклонники экологичных устройств получат возможность не просто выбрать себе гаджет по душе, но и подобрать к нему стильные аксессуары. Причем все продукты будут гармонично сочетать топовые характеристики и современный, бережный по отношению к окружающему миру подход к их производству.

Ярким примером является линия экологичных продуктов Vero, в которой используются переработанный пластик и упаковка, пригодная для вторичного использования.

Символом приверженности компании Acer к экологически безопасной деятельности стал стильный ноутбук Acer Aspire Vero. Его назвали первым шагом на пути к созданию экологически безопасного ПК, в производстве которого полностью используется переработанный пластик.

Корпус ноутбука на 30 процентов состоит из переработанного пластика, что на пятую часть сокращает выбросы углекислого газа при производстве. Даже колпачки клавиш наполовину состоят из этого материала.

Фото Acer. Aspire Vero AV15

15,6-дюймовый дисплей на 99 процентов подходит для вторичной переработки. А его оснащение позволяет пользователю выбрать удобный режим использования. Это могут быть и производительность, и продуктивность мирового класса, и оптимизация с точки зрения энергоэффективности и времени автономной работы. При этом ноутбук невероятно прост в использовании. А его отмеченная наградами упаковка, полностью пригодная для вторичной переработки, может быть использована в качестве самодельной подставки для ноутбука.

Экологичный ноутбук Acer TravelMate Vero предназначен для организаций, которые продвигают принципы экологической безопасности. Он сочетает большую производительность с серьезными мерами безопасности как на уровне предприятия, так и в физической защите важных данных.

Его приятной особенностью стала возможность компаниям самостоятельно выбирать логотип запуска портативного компьютера, что является важной частью брендинга для больших и малых предприятий.

Фото Acer. TravelMate Vero-TMV15

Также представлен экологичный мини-ПК Veriton Vero Mini, производительный и компактный. Его корпус подстраивается под клиента, становясь идеальным устройством для уникальной рабочей ситуации.

А экологичный монитор Acer Vero BR277 устанавливается на подставку, позволяя пользователям наклонять, регулировать высоту и поворачивать его до достижения идеального угла обзора. Он также помогает снизить нагрузку на глаза и оснащен антибликовой панелью без мерцания.

Все устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию. Они спроектированы с расчетом, чтобы их было легко разобрать. Это упрощает процесс ремонта или модернизации и в конечном итоге увеличивает срок службы устройств.

Также Acer объявила о расширении ассортимента продукции с антимикробными свойствами. Теперь это несколько линеек, доступных значительно более широкому кругу пользователей.

Лицом их стал ноутбук-трансформер бизнес-класса TravelMate с интересным дизайном. Его устойчивый к царапинам 14-дюймовый дисплей с антимикробным покрытием поддерживает сенсорное управление и может поворачиваться на 360 градусов, одинаково хорошо работая в режиме ноутбука, подставки или планшета. При этом он весит 1,53 килограмма и может работать от аккумулятора до 13,5 часа. А заряжается до 80 процентов всего за час.

Особо стоит выделить его покрытие — это антимикробное вещество на основе ионов серебра, покрывающее сенсорные поверхности устройства, такие как корпус, клавиатура, тачпад.

Еще один ноутбук этой линейки Acer Enduro Urban N3 словно создан для любителей приключений. Он имеет сертификат прочности изделий военного назначения и промышленный уровень защиты от пыли и воды. Четыре усиленных угла помогают устройству выдерживать падение с высоты 122 сантиметра , а водонепроницаемая конструкция портов ввода-вывода, динамиков и кнопок позволяет отправляться с ним куда угодно, не беспокоясь о погодных условиях.

Фото Acer. Acer ENDURO Urban N3

Планшет с антимикробным покрытием Acer Enduro Urban T3 идеально подходит для семей, которые любят открывать для себя что-то новое и учиться, будь то туристический поход или онлайн-уроки в гостиной. Он выдерживает 26 падений с небольшой высоты и хорошо защищен от пыли и воды.

99 процентов защиты от множества бактерий обеспечивает монитор с антимикробными свойствами Acer VE246Q. Он поддерживает широкие углы обзора в 178 градусов и обладает очень высоким коэффициентом контрастности. Монитор обеспечивает комфортный просмотр, уменьшая блики и внешнюю засветку. А его корпус и покровное стекло изготовлены из переработанного пластика, покрытого антимикробным веществом на основе ионов серебра.

Фото Acer. Acer ENDURO Urban T3

Ну и, конечно, укомплектовать эту чудесную технику можно аксессуарами нового поколения — компактной клавиатурой, мышью, дизайн которой делает ее использование одинаково удобным как для правшей, так и для левшей, и ковриком для нее.