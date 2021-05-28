Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года

27 мая прошла глобальная онлайн-конференция Acer «Взгляните на будущее по-новому». Компания представила несколько интересных новинок — от портативных ультрабуков до геймерского оборудования.

Самой яркой премьерой конференции стала революционная технология, интегрированная в линейки ConceptD, которая идеальна для творческих людей.

Она позволяет без 3D-очков ощутить себя в виртуальной реальности.

Называется технология SpatialLabs. Разработка переносит изображение с экрана в трехмерное пространство, за пределы монитора. Для этого используется целый набор передовых оптических решений.

Новая технология воплощена в профессиональных ноутбуках ConceptD. Они оснащены стереокамерой с отслеживанием взгляда, стереоскопическим 3D-дисплеем и технологией визуализации в реальном времени. В результате контент буквально плавает перед экраном, позволяя дизайнеру наблюдать свои творения со всех сторон (360 градусов) без специальных очков.

Модели можно вращать, перемещать или даже перетаскивать за пределы экрана, позволяя охватывать все углы.

При этом изображение не портится, даже если пользователь немного поворачивает голову и смотрит на экран под другим углом.

Одна из миссий Acer — сохранить Землю. Уже в 2020 году для упаковки всех ноутбуков компания использовала переработанную бумагу, что сэкономило 8 тысяч 750 килограммов бумажной массы и сократило использование пластиковых пакетов на 20 миллионов.

В рамках миссии на пресс-конференции был представлен первый экологичный ноутбук Aspire Vero. Его корпус и клавиатура полностью изготовлены из переработанного бытового пластика. Корпус даже не стали окрашивать, чтобы поддержать экологичность. Коробку ноутбука также сделали из переработанной бумаги, нанеся надписи соевыми чернилами.

Компания Acer поставила цель — полностью перейти на возобновляемые источники электроэнергии к 2035-му и максимально снизить углеродный след во всей своей продукции.

Выпуск ноутбука Aspire Vero стал первой ласточкой в этом направлении.

При этом характеристики Aspire Vero, как и всегда у Acer, на высоте. Предусмотрена даже функция подавления шума с искусственным интеллектом, обеспечивающая четкость во время ставших уже повседневными видеозвонков.

Порадовала Acer новинками и геймеров. Топовый игровой ноутбук Predator Triton 500 SE отличается строгим дизайном и топовой начинкой. Он словно создан для тех, кто любит путешествовать. Достаточно тонкий ноутбук легко помещается в рюкзак. При этом может работать 12 часов без подзарядки.

Тем же, кому это мало, компания предлагает Predator Helios 500 — геймерский ноутбук с запасом мощности для игр следующего поколения.

Фото Acer. PREDATOR-HELIOS-500-PH517-52

И еще один ноутбук очень популярной в нашем регионе серии Swift. Особенно она пришлась по душе представителям творческих профессий — дизайнерам, фотографам, художникам, журналистам, а также блогерам и стримерам.

Новинка серии — сверхтонкий и легкий ноутбук SwiftX — выводит ультрабуки на новый уровень.

«Он достаточно компактный, чтобы носить его с собой в течение дня, но и достаточно мощный, чтобы одновременно запускать несколько ресурсоемких программ», — объяснил Джеймс Лин, генеральный директор подразделения ноутбуков Acer.

Еще два больших плюса модели — большое количество портов, включая полнофункциональный USB Type-C, и тихая работа устройства. В ноутбуке применена технология Acer BlueLightShield, которая снижает нагрузку на глаза во время долгого редактирования.

Фото Acer. Swift-X-SFX14-41G

И еще один бизнес-ноутбук для деловых людей. Трансформер TravelMate P6 весит всего 1 килограмм , поэтому может идеально подойти даже туристам и просто мобильным людям — ноутбук такого небольшого веса не будет сильно отягощать рюкзак путешественника.

TravelMate P6 идеален для тех, кто проводит много времени на совещаниях и за аналитикой. У него поворачивающийся на 360 градусов экран, очень удобный для заметок, рисования, демонстрации презентаций, подписания контрактов и обмена видео.

Два динамика обеспечивают чистоту звука на видеоконференциях, а комплект из четырех микрофонов может улавливать голос на расстоянии двух метров . Ноутбук оснащен мощной аккумуляторной батареей, которая держит заряд до 20 часов и быстро его накапливает. И дополнительный бонус — защита PrivacyPanel, которая не позволяет посторонним подглядывать на экран из-за плеча владельца.

Компания Acer обещает, что все новинки поступят в продажу уже в этом году.