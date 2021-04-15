14 апреля в отеле Sheraton состоялась церемония подписания договоров между Кыргызским футбольным союзом и компанией «Абдыш-Ата».

Спонсорский договор подписан между Кыргызским футбольным союзом в лице президента союза Маматова Канатбека Мурзаевича и генеральным директором компании «Абдыш-Ата» Сакебаевым Азатом Советбековичем.

«Компания «Абдыш-Ата» на протяжении нескольких лет поддерживает отечественный футбол и является нашим давним партнером. «Абдыш-Ата» — та компания, которой небезразличен футбол, и понимает, насколько важны развитие и поддержка футбола, его значение для наших детей и поклонников этого вида спорта», — отметил Канатбек Маматов.

Первый отечественный энергетический напиток Nitro торговой марки «Абдыш-Ата» является официальным энергетическим напитком национальной сборной Кыргызской Республики.